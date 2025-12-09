シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / EA Trade Asistant
Daniel Harsono Christanto

EA Trade Asistant

Daniel Harsono Christanto
レビュー0件
信頼性
35週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 88%
ValburyAsiaFutures-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 869
利益トレード:
2 129 (74.20%)
損失トレード:
740 (25.79%)
ベストトレード:
3 712.00 USD
最悪のトレード:
-1 132.24 USD
総利益:
55 531.45 USD (776 542 pips)
総損失:
-31 285.94 USD (791 404 pips)
最大連続の勝ち:
26 (1 144.65 USD)
最大連続利益:
4 931.00 USD (3)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
87.19%
最大入金額:
3.25%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
245
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
6.22
長いトレード:
1 513 (52.74%)
短いトレード:
1 356 (47.26%)
プロフィットファクター:
1.77
期待されたペイオフ:
8.45 USD
平均利益:
26.08 USD
平均損失:
-42.28 USD
最大連続の負け:
10 (-2 574.63 USD)
最大連続損失:
-3 895.56 USD (7)
月間成長:
18.35%
年間予想:
222.61%
アルゴリズム取引:
42%
残高によるドローダウン:
絶対:
383.85 USD
最大の:
3 895.56 USD (18.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.18% (2 457.30 USD)
エクイティによる:
38.32% (43 955.36 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.fs 2760
USDJPY.fs 60
GBPUSD.fs 33
EURUSD.fs 10
CLR 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.fs 24K
USDJPY.fs -148
GBPUSD.fs 70
EURUSD.fs 42
CLR 32
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.fs -9.2K
USDJPY.fs -6.4K
GBPUSD.fs 601
EURUSD.fs 4
CLR 247
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 712.00 USD
最悪のトレード: -1 132 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +1 144.65 USD
最大連続損失: -2 574.63 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ValburyAsiaFutures-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

First position must opened by trader..

Averaging with fixed lot series

2025.12.26 14:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 23:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
