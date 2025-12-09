- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 869
利益トレード:
2 129 (74.20%)
損失トレード:
740 (25.79%)
ベストトレード:
3 712.00 USD
最悪のトレード:
-1 132.24 USD
総利益:
55 531.45 USD (776 542 pips)
総損失:
-31 285.94 USD (791 404 pips)
最大連続の勝ち:
26 (1 144.65 USD)
最大連続利益:
4 931.00 USD (3)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
87.19%
最大入金額:
3.25%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
245
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
6.22
長いトレード:
1 513 (52.74%)
短いトレード:
1 356 (47.26%)
プロフィットファクター:
1.77
期待されたペイオフ:
8.45 USD
平均利益:
26.08 USD
平均損失:
-42.28 USD
最大連続の負け:
10 (-2 574.63 USD)
最大連続損失:
-3 895.56 USD (7)
月間成長:
18.35%
年間予想:
222.61%
アルゴリズム取引:
42%
残高によるドローダウン:
絶対:
383.85 USD
最大の:
3 895.56 USD (18.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.18% (2 457.30 USD)
エクイティによる:
38.32% (43 955.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs
|2760
|USDJPY.fs
|60
|GBPUSD.fs
|33
|EURUSD.fs
|10
|CLR
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.fs
|24K
|USDJPY.fs
|-148
|GBPUSD.fs
|70
|EURUSD.fs
|42
|CLR
|32
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.fs
|-9.2K
|USDJPY.fs
|-6.4K
|GBPUSD.fs
|601
|EURUSD.fs
|4
|CLR
|247
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 712.00 USD
最悪のトレード: -1 132 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +1 144.65 USD
最大連続損失: -2 574.63 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ValburyAsiaFutures-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
First position must opened by trader..
Averaging with fixed lot series
レビューなし