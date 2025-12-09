- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 869
Negociações com lucro:
2 129 (74.20%)
Negociações com perda:
740 (25.79%)
Melhor negociação:
3 712.00 USD
Pior negociação:
-1 132.24 USD
Lucro bruto:
55 531.45 USD (776 542 pips)
Perda bruta:
-31 285.94 USD (791 404 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (1 144.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 931.00 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
87.19%
Depósito máximo carregado:
3.25%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
245
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
6.22
Negociações longas:
1 513 (52.74%)
Negociações curtas:
1 356 (47.26%)
Fator de lucro:
1.77
Valor esperado:
8.45 USD
Lucro médio:
26.08 USD
Perda média:
-42.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-2 574.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 895.56 USD (7)
Crescimento mensal:
18.35%
Previsão anual:
222.61%
Algotrading:
42%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
383.85 USD
Máximo:
3 895.56 USD (18.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.18% (2 457.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.32% (43 955.36 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs
|2760
|USDJPY.fs
|60
|GBPUSD.fs
|33
|EURUSD.fs
|10
|CLR
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.fs
|24K
|USDJPY.fs
|-148
|GBPUSD.fs
|70
|EURUSD.fs
|42
|CLR
|32
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.fs
|-9.2K
|USDJPY.fs
|-6.4K
|GBPUSD.fs
|601
|EURUSD.fs
|4
|CLR
|247
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 712.00 USD
Pior negociação: -1 132 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +1 144.65 USD
Máxima perda consecutiva: -2 574.63 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValburyAsiaFutures-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
First position must opened by trader..
Averaging with fixed lot series
Sem comentários