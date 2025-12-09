SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / EA Trade Asistant
Daniel Harsono Christanto

EA Trade Asistant

Daniel Harsono Christanto
0 comentários
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 88%
ValburyAsiaFutures-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 869
Negociações com lucro:
2 129 (74.20%)
Negociações com perda:
740 (25.79%)
Melhor negociação:
3 712.00 USD
Pior negociação:
-1 132.24 USD
Lucro bruto:
55 531.45 USD (776 542 pips)
Perda bruta:
-31 285.94 USD (791 404 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (1 144.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 931.00 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
87.19%
Depósito máximo carregado:
3.25%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
245
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
6.22
Negociações longas:
1 513 (52.74%)
Negociações curtas:
1 356 (47.26%)
Fator de lucro:
1.77
Valor esperado:
8.45 USD
Lucro médio:
26.08 USD
Perda média:
-42.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-2 574.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 895.56 USD (7)
Crescimento mensal:
18.35%
Previsão anual:
222.61%
Algotrading:
42%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
383.85 USD
Máximo:
3 895.56 USD (18.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.18% (2 457.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.32% (43 955.36 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.fs 2760
USDJPY.fs 60
GBPUSD.fs 33
EURUSD.fs 10
CLR 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.fs 24K
USDJPY.fs -148
GBPUSD.fs 70
EURUSD.fs 42
CLR 32
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.fs -9.2K
USDJPY.fs -6.4K
GBPUSD.fs 601
EURUSD.fs 4
CLR 247
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 712.00 USD
Pior negociação: -1 132 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +1 144.65 USD
Máxima perda consecutiva: -2 574.63 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValburyAsiaFutures-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

First position must opened by trader..

Averaging with fixed lot series

2025.12.26 14:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 23:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
