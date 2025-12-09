SignauxSections
Daniel Harsono Christanto

EA Trade Asistant

Daniel Harsono Christanto
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 67%
ValburyAsiaFutures-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 201
Bénéfice trades:
1 577 (71.64%)
Perte trades:
624 (28.35%)
Meilleure transaction:
3 712.00 USD
Pire transaction:
-636.80 USD
Bénéfice brut:
36 370.52 USD (592 849 pips)
Perte brute:
-21 426.04 USD (608 751 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (161.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 768.32 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.09%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
298
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
4.10
Longs trades:
1 045 (47.48%)
Courts trades:
1 156 (52.52%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
6.79 USD
Bénéfice moyen:
23.06 USD
Perte moyenne:
-34.34 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-2 574.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 574.63 USD (10)
Croissance mensuelle:
19.66%
Prévision annuelle:
238.55%
Algo trading:
47%
Prélèvement par solde:
Absolu:
383.85 USD
Maximal:
3 640.90 USD (28.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.18% (2 457.30 USD)
Par fonds propres:
0.22% (139.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.fs 2092
USDJPY.fs 60
GBPUSD.fs 33
EURUSD.fs 10
CLR 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.fs 15K
USDJPY.fs -148
GBPUSD.fs 70
EURUSD.fs 42
CLR 32
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.fs -10K
USDJPY.fs -6.4K
GBPUSD.fs 601
EURUSD.fs 4
CLR 247
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 712.00 USD
Pire transaction: -637 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +161.44 USD
Perte consécutive maximale: -2 574.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ValburyAsiaFutures-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

First position must opened by trader..

Averaging with fixed lot series

Aucun avis
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
