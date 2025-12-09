SignaleKategorien
Daniel Harsono Christanto

EA Trade Asistant

Daniel Harsono Christanto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 87%
ValburyAsiaFutures-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 884
Gewinntrades:
2 140 (74.20%)
Verlusttrades:
744 (25.80%)
Bester Trade:
3 712.00 USD
Schlechtester Trade:
-1 621.28 USD
Bruttoprofit:
57 191.01 USD (783 894 pips)
Bruttoverlust:
-33 222.55 USD (812 362 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (1 144.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 931.00 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
88.21%
Max deposit load:
3.25%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
242
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
6.15
Long-Positionen:
1 522 (52.77%)
Short-Positionen:
1 362 (47.23%)
Profit-Faktor:
1.72
Mathematische Gewinnerwartung:
8.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
26.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-44.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-2 574.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 895.56 USD (7)
Wachstum pro Monat :
17.20%
Jahresprognose:
208.64%
Algo-Trading:
42%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
383.85 USD
Maximaler:
3 895.56 USD (18.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.18% (2 457.30 USD)
Kapital:
38.32% (43 955.36 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.fs 2775
USDJPY.fs 60
GBPUSD.fs 33
EURUSD.fs 10
CLR 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.fs 24K
USDJPY.fs -148
GBPUSD.fs 70
EURUSD.fs 42
CLR 32
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.fs -23K
USDJPY.fs -6.4K
GBPUSD.fs 601
EURUSD.fs 4
CLR 247
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 712.00 USD
Schlechtester Trade: -1 621 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 144.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 574.63 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ValburyAsiaFutures-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

First position must opened by trader..

Averaging with fixed lot series

Keine Bewertungen
2025.12.29 06:17
No swaps are charged on the signal account
2025.12.29 01:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 23:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
