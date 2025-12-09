- 成长
交易:
2 780
盈利交易:
2 053 (73.84%)
亏损交易:
727 (26.15%)
最好交易:
3 712.00 USD
最差交易:
-937.92 USD
毛利:
51 932.27 USD (753 123 pips)
毛利亏损:
-28 987.36 USD (754 369 pips)
最大连续赢利:
24 (161.44 USD)
最大连续盈利:
4 931.00 USD (3)
夏普比率:
0.04
交易活动:
87.19%
最大入金加载:
3.25%
最近交易:
37 几分钟前
每周交易:
182
平均持有时间:
2 小时
采收率:
5.89
长期交易:
1 426 (51.29%)
短期交易:
1 354 (48.71%)
利润因子:
1.79
预期回报:
8.25 USD
平均利润:
25.30 USD
平均损失:
-39.87 USD
最大连续失误:
10 (-2 574.63 USD)
最大连续亏损:
-3 895.56 USD (7)
每月增长:
17.02%
年度预测:
206.50%
算法交易:
41%
结余跌幅:
绝对:
383.85 USD
最大值:
3 895.56 USD (18.12%)
相对跌幅:
结余:
15.18% (2 457.30 USD)
净值:
38.24% (38 798.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs
|2671
|USDJPY.fs
|60
|GBPUSD.fs
|33
|EURUSD.fs
|10
|CLR
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.fs
|23K
|USDJPY.fs
|-148
|GBPUSD.fs
|70
|EURUSD.fs
|42
|CLR
|32
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.fs
|4.4K
|USDJPY.fs
|-6.4K
|GBPUSD.fs
|601
|EURUSD.fs
|4
|CLR
|247
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
最好交易: +3 712.00 USD
最差交易: -938 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +161.44 USD
最大连续亏损: -2 574.63 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ValburyAsiaFutures-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
First position must opened by trader..
Averaging with fixed lot series
