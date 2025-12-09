SegnaliSezioni
Daniel Harsono Christanto

EA Trade Asistant

Daniel Harsono Christanto
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 67%
ValburyAsiaFutures-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 196
Profit Trade:
1 573 (71.63%)
Loss Trade:
623 (28.37%)
Best Trade:
3 712.00 USD
Worst Trade:
-636.80 USD
Profitto lordo:
36 295.44 USD (590 933 pips)
Perdita lorda:
-21 395.20 USD (607 991 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (161.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 768.32 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.09%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
303
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.09
Long Trade:
1 042 (47.45%)
Short Trade:
1 154 (52.55%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
6.79 USD
Profitto medio:
23.07 USD
Perdita media:
-34.34 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-2 574.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 574.63 USD (10)
Crescita mensile:
19.58%
Previsione annuale:
237.54%
Algo trading:
47%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
383.85 USD
Massimale:
3 640.90 USD (28.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.18% (2 457.30 USD)
Per equità:
0.22% (139.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.fs 2087
USDJPY.fs 60
GBPUSD.fs 33
EURUSD.fs 10
CLR 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.fs 15K
USDJPY.fs -148
GBPUSD.fs 70
EURUSD.fs 42
CLR 32
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.fs -11K
USDJPY.fs -6.4K
GBPUSD.fs 601
EURUSD.fs 4
CLR 247
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 712.00 USD
Worst Trade: -637 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +161.44 USD
Massima perdita consecutiva: -2 574.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValburyAsiaFutures-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

First position must opened by trader..

Averaging with fixed lot series

Non ci sono recensioni
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
