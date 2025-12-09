СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EA Trade Asistant
Daniel Harsono Christanto

EA Trade Asistant

Daniel Harsono Christanto
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 84%
ValburyAsiaFutures-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 754
Прибыльных трейдов:
2 031 (73.74%)
Убыточных трейдов:
723 (26.25%)
Лучший трейд:
3 712.00 USD
Худший трейд:
-937.92 USD
Общая прибыль:
50 987.03 USD (745 142 pips)
Общий убыток:
-28 841.40 USD (752 521 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (161.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 931.00 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
84.89%
Макс. загрузка депозита:
3.25%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
228
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
5.68
Длинных трейдов:
1 400 (50.84%)
Коротких трейдов:
1 354 (49.16%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
8.04 USD
Средняя прибыль:
25.10 USD
Средний убыток:
-39.89 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-2 574.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 895.56 USD (7)
Прирост в месяц:
17.49%
Годовой прогноз:
212.19%
Алготрейдинг:
41%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
383.85 USD
Максимальная:
3 895.56 USD (18.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.18% (2 457.30 USD)
По эквити:
38.24% (38 798.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.fs 2645
USDJPY.fs 60
GBPUSD.fs 33
EURUSD.fs 10
CLR 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.fs 22K
USDJPY.fs -148
GBPUSD.fs 70
EURUSD.fs 42
CLR 32
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.fs -1.7K
USDJPY.fs -6.4K
GBPUSD.fs 601
EURUSD.fs 4
CLR 247
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 712.00 USD
Худший трейд: -938 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +161.44 USD
Макс. убыток в серии: -2 574.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValburyAsiaFutures-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

First position must opened by trader..

Averaging with fixed lot series

Нет отзывов
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 23:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA Trade Asistant
35 USD в месяц
84%
0
0
USD
113K
USD
34
41%
2 754
73%
85%
1.76
8.04
USD
38%
1:200
