Всего трейдов:
2 754
Прибыльных трейдов:
2 031 (73.74%)
Убыточных трейдов:
723 (26.25%)
Лучший трейд:
3 712.00 USD
Худший трейд:
-937.92 USD
Общая прибыль:
50 987.03 USD (745 142 pips)
Общий убыток:
-28 841.40 USD (752 521 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (161.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 931.00 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
84.89%
Макс. загрузка депозита:
3.25%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
228
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
5.68
Длинных трейдов:
1 400 (50.84%)
Коротких трейдов:
1 354 (49.16%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
8.04 USD
Средняя прибыль:
25.10 USD
Средний убыток:
-39.89 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-2 574.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 895.56 USD (7)
Прирост в месяц:
17.49%
Годовой прогноз:
212.19%
Алготрейдинг:
41%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
383.85 USD
Максимальная:
3 895.56 USD (18.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.18% (2 457.30 USD)
По эквити:
38.24% (38 798.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs
|2645
|USDJPY.fs
|60
|GBPUSD.fs
|33
|EURUSD.fs
|10
|CLR
|6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.fs
|22K
|USDJPY.fs
|-148
|GBPUSD.fs
|70
|EURUSD.fs
|42
|CLR
|32
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.fs
|-1.7K
|USDJPY.fs
|-6.4K
|GBPUSD.fs
|601
|EURUSD.fs
|4
|CLR
|247
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +3 712.00 USD
Худший трейд: -938 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +161.44 USD
Макс. убыток в серии: -2 574.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValburyAsiaFutures-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
First position must opened by trader..
Averaging with fixed lot series
