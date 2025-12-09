SeñalesSecciones
EA Trade Asistant
Daniel Harsono Christanto

EA Trade Asistant

Daniel Harsono Christanto
Fiabilidad
35 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 88%
ValburyAsiaFutures-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 869
Transacciones Rentables:
2 129 (74.20%)
Transacciones Irrentables:
740 (25.79%)
Mejor transacción:
3 712.00 USD
Peor transacción:
-1 132.24 USD
Beneficio Bruto:
55 531.45 USD (776 542 pips)
Pérdidas Brutas:
-31 285.94 USD (791 404 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (1 144.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 931.00 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
87.19%
Carga máxima del depósito:
3.25%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
245
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
6.22
Transacciones Largas:
1 513 (52.74%)
Transacciones Cortas:
1 356 (47.26%)
Factor de Beneficio:
1.77
Beneficio Esperado:
8.45 USD
Beneficio medio:
26.08 USD
Pérdidas medias:
-42.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-2 574.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 895.56 USD (7)
Crecimiento al mes:
18.35%
Pronóstico anual:
222.61%
Trading algorítmico:
42%
Reducción de balance:
Absoluto:
383.85 USD
Máxima:
3 895.56 USD (18.12%)
Reducción relativa:
De balance:
15.18% (2 457.30 USD)
De fondos:
38.32% (43 955.36 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.fs 2760
USDJPY.fs 60
GBPUSD.fs 33
EURUSD.fs 10
CLR 6
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.fs 24K
USDJPY.fs -148
GBPUSD.fs 70
EURUSD.fs 42
CLR 32
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.fs -9.2K
USDJPY.fs -6.4K
GBPUSD.fs 601
EURUSD.fs 4
CLR 247
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 712.00 USD
Peor transacción: -1 132 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +1 144.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 574.63 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ValburyAsiaFutures-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

First position must opened by trader..

Averaging with fixed lot series

2025.12.26 14:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 23:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
