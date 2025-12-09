SinyallerBölümler
AFSID Global Investment II
Revano Azka Akhmad

AFSID Global Investment II

Revano Azka Akhmad
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 315%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 985
Kârla kapanan işlemler:
3 615 (72.51%)
Zararla kapanan işlemler:
1 370 (27.48%)
En iyi işlem:
208.69 USD
En kötü işlem:
-30.18 USD
Brüt kâr:
7 432.38 USD (366 748 pips)
Brüt zarar:
-3 331.79 USD (322 047 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
63 (5.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
337.87 USD (4)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.27%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
553
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
19.14
Alış işlemleri:
2 899 (58.15%)
Satış işlemleri:
2 086 (41.85%)
Kâr faktörü:
2.23
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
2.06 USD
Ortalama zarar:
-2.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-214.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-214.19 USD (12)
Aylık büyüme:
55.82%
Yıllık tahmin:
677.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.73 USD
Maksimum:
214.19 USD (4.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.12% (172.92 USD)
Varlığa göre:
2.38% (128.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 2110
EURJPY 1568
GBPJPY 1256
XAUUSD 51
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 2K
EURJPY 1.2K
GBPJPY 874
XAUUSD 87
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 17K
EURJPY 23K
GBPJPY -249
XAUUSD 4.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +208.69 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +5.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -214.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
VantageInternational-Live 12
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
1.17 × 1414
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
HFMarketsSV-Live Server 11
7.15 × 20
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
7.80 × 545
ICMarketsSC-Live17
9.33 × 3
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-8
10.87 × 61
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
AFSID Global Investment – Verified Real Signal

AFSID Global Investment is a real trading signal managed by AFSID Group International. This strategy focuses on major forex pairs and metals, using a portfolio-based approach with disciplined risk management.

Key Features:

  • Real account with verified performance
  • No martingale, no grid
  • Moderate risk, controlled drawdown
  • Suitable for long-term investors
  • Precise execution with active SL/TP

Recommended Setup:

  • Minimum balance: $1000
  • Leverage: 1:500
  • Brokers: Headway, Exness, IC Markets, FBS
  • Account type: Standart, Preferably swap-free

Note:
This signal is intended for investors who understand trading risks and seek a stable, transparent strategy.


İnceleme yok
2025.12.09 03:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AFSID Global Investment II
Ayda 299 USD
315%
0
0
USD
5.4K
USD
34
100%
4 985
72%
100%
2.23
0.82
USD
11%
1:500
