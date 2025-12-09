- Прирост
Всего трейдов:
6 989
Прибыльных трейдов:
5 046 (72.19%)
Убыточных трейдов:
1 943 (27.80%)
Лучший трейд:
245.10 USD
Худший трейд:
-78.88 USD
Общая прибыль:
13 659.50 USD (608 064 pips)
Общий убыток:
-6 651.09 USD (562 789 pips)
Макс. серия выигрышей:
63 (5.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
389.38 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
93.67%
Макс. загрузка депозита:
12.04%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
933
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
22.29
Длинных трейдов:
4 343 (62.14%)
Коротких трейдов:
2 646 (37.86%)
Профит фактор:
2.05
Мат. ожидание:
1.00 USD
Средняя прибыль:
2.71 USD
Средний убыток:
-3.42 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-214.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-314.45 USD (6)
Прирост в месяц:
86.14%
Годовой прогноз:
1 047.37%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.73 USD
Максимальная:
314.45 USD (3.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.12% (172.92 USD)
По эквити:
11.28% (743.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2136
|EURJPY
|1994
|GBPJPY
|1801
|XAUUSD
|1058
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|2.1K
|EURJPY
|1.5K
|GBPJPY
|1.3K
|XAUUSD
|2.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|13K
|EURJPY
|21K
|GBPJPY
|-2.8K
|XAUUSD
|14K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +245.10 USD
Худший трейд: -79 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +5.87 USD
Макс. убыток в серии: -214.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|1.10 × 1721
|
VantageInternational-Live 16
|3.33 × 12
|
FBS-Real-3
|4.20 × 20
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
VantageInternational-Live 12
|5.00 × 2
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|7.15 × 20
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
AFSID Global Investment – Verified Real Signal
AFSID Global Investment is a real trading signal managed by AFSID Group International. This strategy focuses on major forex pairs and metals, using a portfolio-based approach with disciplined risk management.
Key Features:
- Real account with verified performance
- No martingale, no grid
- Moderate risk, controlled drawdown
- Suitable for long-term investors
- Precise execution with active SL/TP
Recommended Setup:
- Minimum balance: $1000
- Leverage: 1:500
- Brokers: Headway, Exness, IC Markets, FBS
- Account type: Standart, Preferably swap-free
Note:
This signal is intended for investors who understand trading risks and seek a stable, transparent strategy.
