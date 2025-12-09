СигналыРазделы
Revano Azka Akhmad

AFSID Pro Global Investment 3

Revano Azka Akhmad
0 отзывов
Надежность
36 недель
0 / 0 USD
Копировать за 299 USD в месяц
прирост с 2025 539%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6 989
Прибыльных трейдов:
5 046 (72.19%)
Убыточных трейдов:
1 943 (27.80%)
Лучший трейд:
245.10 USD
Худший трейд:
-78.88 USD
Общая прибыль:
13 659.50 USD (608 064 pips)
Общий убыток:
-6 651.09 USD (562 789 pips)
Макс. серия выигрышей:
63 (5.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
389.38 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
93.67%
Макс. загрузка депозита:
12.04%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
933
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
22.29
Длинных трейдов:
4 343 (62.14%)
Коротких трейдов:
2 646 (37.86%)
Профит фактор:
2.05
Мат. ожидание:
1.00 USD
Средняя прибыль:
2.71 USD
Средний убыток:
-3.42 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-214.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-314.45 USD (6)
Прирост в месяц:
86.14%
Годовой прогноз:
1 047.37%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.73 USD
Максимальная:
314.45 USD (3.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.12% (172.92 USD)
По эквити:
11.28% (743.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 2136
EURJPY 1994
GBPJPY 1801
XAUUSD 1058
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 2.1K
EURJPY 1.5K
GBPJPY 1.3K
XAUUSD 2.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 13K
EURJPY 21K
GBPJPY -2.8K
XAUUSD 14K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +245.10 USD
Худший трейд: -79 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +5.87 USD
Макс. убыток в серии: -214.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
1.10 × 1721
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
VantageInternational-Live 12
5.00 × 2
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
HFMarketsSV-Live Server 11
7.15 × 20
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
AFSID Global Investment – Verified Real Signal

AFSID Global Investment is a real trading signal managed by AFSID Group International. This strategy focuses on major forex pairs and metals, using a portfolio-based approach with disciplined risk management.

Key Features:

  • Real account with verified performance
  • No martingale, no grid
  • Moderate risk, controlled drawdown
  • Suitable for long-term investors
  • Precise execution with active SL/TP

Recommended Setup:

  • Minimum balance: $1000
  • Leverage: 1:500
  • Brokers: Headway, Exness, IC Markets, FBS
  • Account type: Standart, Preferably swap-free

Note:
This signal is intended for investors who understand trading risks and seek a stable, transparent strategy.


Нет отзывов
2025.12.09 03:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
