Sinais / MetaTrader 4 / AFSID Pro Global Investment 3
Revano Azka Akhmad

AFSID Pro Global Investment 3

Revano Azka Akhmad
0 comentários
Confiabilidade
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 299 USD por mês
crescimento desde 2025 568%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
7 200
Negociações com lucro:
5 190 (72.08%)
Negociações com perda:
2 010 (27.92%)
Melhor negociação:
245.10 USD
Pior negociação:
-78.88 USD
Lucro bruto:
14 453.29 USD (633 968 pips)
Perda bruta:
-7 069.21 USD (590 105 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
63 (5.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
389.38 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
94.88%
Depósito máximo carregado:
14.21%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
749
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
23.48
Negociações longas:
4 516 (62.72%)
Negociações curtas:
2 684 (37.28%)
Fator de lucro:
2.04
Valor esperado:
1.03 USD
Lucro médio:
2.78 USD
Perda média:
-3.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-214.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-314.45 USD (6)
Crescimento mensal:
85.44%
Previsão anual:
1 036.69%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.73 USD
Máximo:
314.45 USD (3.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.12% (172.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.28% (743.25 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 2159
EURJPY 2029
GBPJPY 1839
XAUUSD 1173
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 2.1K
EURJPY 1.5K
GBPJPY 1.3K
XAUUSD 2.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 14K
EURJPY 20K
GBPJPY -7.3K
XAUUSD 18K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +245.10 USD
Pior negociação: -79 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +5.87 USD
Máxima perda consecutiva: -214.19 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
1.10 × 1741
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
TitanFX-02
5.03 × 34
VantageInternational-Live 12
6.50 × 2
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
HFMarketsSV-Live Server 11
7.15 × 20
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
AFSID Global Investment – Verified Real Signal

AFSID Global Investment is a real trading signal managed by AFSID Group International. This strategy focuses on major forex pairs and metals, using a portfolio-based approach with disciplined risk management.

Key Features:

  • Real account with verified performance
  • No martingale, no grid
  • Moderate risk, controlled drawdown
  • Suitable for long-term investors
  • Precise execution with active SL/TP

Recommended Setup:

  • Minimum balance: $1000
  • Leverage: 1:500
  • Brokers: Headway, Exness, IC Markets, FBS
  • Account type: Standart, Preferably swap-free

Note:
This signal is intended for investors who understand trading risks and seek a stable, transparent strategy.


Sem comentários
2025.12.09 03:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
