シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AFSID Pro Global Investment 3
Revano Azka Akhmad

AFSID Pro Global Investment 3

Revano Azka Akhmad
レビュー0件
信頼性
37週間
0 / 0 USD
月額  299  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 568%
Headway-Real
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
7 200
利益トレード:
5 190 (72.08%)
損失トレード:
2 010 (27.92%)
ベストトレード:
245.10 USD
最悪のトレード:
-78.88 USD
総利益:
14 453.29 USD (633 968 pips)
総損失:
-7 069.21 USD (590 105 pips)
最大連続の勝ち:
63 (5.87 USD)
最大連続利益:
389.38 USD (3)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
94.88%
最大入金額:
14.21%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
749
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
23.48
長いトレード:
4 516 (62.72%)
短いトレード:
2 684 (37.28%)
プロフィットファクター:
2.04
期待されたペイオフ:
1.03 USD
平均利益:
2.78 USD
平均損失:
-3.52 USD
最大連続の負け:
12 (-214.19 USD)
最大連続損失:
-314.45 USD (6)
月間成長:
85.44%
年間予想:
1 036.69%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.73 USD
最大の:
314.45 USD (3.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.12% (172.92 USD)
エクイティによる:
11.28% (743.25 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 2159
EURJPY 2029
GBPJPY 1839
XAUUSD 1173
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 2.1K
EURJPY 1.5K
GBPJPY 1.3K
XAUUSD 2.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 14K
EURJPY 20K
GBPJPY -7.3K
XAUUSD 18K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +245.10 USD
最悪のトレード: -79 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +5.87 USD
最大連続損失: -214.19 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
1.10 × 1741
VantageInternational-Live 16
3.33 × 12
FBS-Real-3
4.20 × 20
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
TitanFX-02
5.03 × 34
VantageInternational-Live 12
6.50 × 2
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
HFMarketsSV-Live Server 11
7.15 × 20
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

AFSID Global Investment – Verified Real Signal

AFSID Global Investment is a real trading signal managed by AFSID Group International. This strategy focuses on major forex pairs and metals, using a portfolio-based approach with disciplined risk management.

Key Features:

  • Real account with verified performance
  • No martingale, no grid
  • Moderate risk, controlled drawdown
  • Suitable for long-term investors
  • Precise execution with active SL/TP

Recommended Setup:

  • Minimum balance: $1000
  • Leverage: 1:500
  • Brokers: Headway, Exness, IC Markets, FBS
  • Account type: Standart, Preferably swap-free

Note:
This signal is intended for investors who understand trading risks and seek a stable, transparent strategy.


レビューなし
2025.12.09 03:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
AFSID Pro Global Investment 3
299 USD/月
568%
0
0
USD
8.7K
USD
37
100%
7 200
72%
95%
2.04
1.03
USD
11%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください