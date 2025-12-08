Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 Valutrades-Real-HK 0.00 × 7 ForexChief-DirectFX 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 20 FusionMarkets-Live 0.25 × 24 ICMarketsSC-Live15 0.63 × 19 TMGM.TradeMax-Demo 1.50 × 2 FusionMarkets-Live 2 1.88 × 8 SwitchMarkets-Real 2.33 × 3 Exness-Real 2.75 × 8 BroctagonPrimeMarkets-Live 4.00 × 8 IronFXBM-Real9 4.67 × 3 ICMarketsSC-Live04 5.84 × 44 RoboForex-ProCent-7 6.50 × 4 FXPIG-LIVE 6.89 × 9 FBS-Real-4 8.63 × 8 ICMarketsSC-Live09 9.50 × 4 XMGlobal-Real 14 13.42 × 67 XMGlobal-Real 10 13.53 × 58 TMGM.TradeMax-Live8 13.77 × 31 RoboForex-Pro-3 14.00 × 33 RoboForex-Pro-2 14.00 × 1 XMGlobal-Real 28 15.13 × 212 Coinexx-Demo 21.00 × 1 Just2Trade-Real 26.00 × 1 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya