SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / OKADU
Ankit Sachdeva

OKADU

Ankit Sachdeva
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
FusionMarkets-Live
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
9 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (10.00%)
En iyi işlem:
6.70 CAD
En kötü işlem:
-0.88 CAD
Brüt kâr:
21.16 CAD (1 750 pips)
Brüt zarar:
-0.88 CAD (9 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (17.22 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
17.22 CAD (7)
Sharpe oranı:
0.97
Alım-satım etkinliği:
58.63%
Maks. mevduat yükü:
8.75%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
23.05
Alış işlemleri:
9 (90.00%)
Satış işlemleri:
1 (10.00%)
Kâr faktörü:
24.05
Beklenen getiri:
2.03 CAD
Ortalama kâr:
2.35 CAD
Ortalama zarar:
-0.88 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.88 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.88 CAD (1)
Aylık büyüme:
4.59%
Algo alım-satım:
40%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 CAD
Maksimum:
0.88 CAD (0.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.19% (0.88 CAD)
Varlığa göre:
1.34% (6.15 CAD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 6
AUDCAD 2
NZDCAD 1
USDCAD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 13
AUDCAD 2
NZDCAD 1
USDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.3K
AUDCAD 212
NZDCAD 106
USDCAD 106
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.70 CAD
En kötü işlem: -1 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +17.22 CAD
Maksimum ardışık zarar: -0.88 CAD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 7
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 20
FusionMarkets-Live
0.25 × 24
ICMarketsSC-Live15
0.63 × 19
TMGM.TradeMax-Demo
1.50 × 2
FusionMarkets-Live 2
1.88 × 8
SwitchMarkets-Real
2.33 × 3
Exness-Real
2.75 × 8
BroctagonPrimeMarkets-Live
4.00 × 8
IronFXBM-Real9
4.67 × 3
ICMarketsSC-Live04
5.84 × 44
RoboForex-ProCent-7
6.50 × 4
FXPIG-LIVE
6.89 × 9
FBS-Real-4
8.63 × 8
ICMarketsSC-Live09
9.50 × 4
XMGlobal-Real 14
13.42 × 67
XMGlobal-Real 10
13.53 × 58
TMGM.TradeMax-Live8
13.77 × 31
RoboForex-Pro-3
14.00 × 33
RoboForex-Pro-2
14.00 × 1
XMGlobal-Real 28
15.13 × 212
Coinexx-Demo
21.00 × 1
Just2Trade-Real
26.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.08 23:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 08:23
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.08 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
OKADU
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
462
CAD
1
40%
10
90%
59%
24.04
2.03
CAD
1%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.