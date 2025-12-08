- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
9 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (10.00%)
En iyi işlem:
6.70 CAD
En kötü işlem:
-0.88 CAD
Brüt kâr:
21.16 CAD (1 750 pips)
Brüt zarar:
-0.88 CAD (9 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (17.22 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
17.22 CAD (7)
Sharpe oranı:
0.97
Alım-satım etkinliği:
58.63%
Maks. mevduat yükü:
8.75%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
23.05
Alış işlemleri:
9 (90.00%)
Satış işlemleri:
1 (10.00%)
Kâr faktörü:
24.05
Beklenen getiri:
2.03 CAD
Ortalama kâr:
2.35 CAD
Ortalama zarar:
-0.88 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.88 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.88 CAD (1)
Aylık büyüme:
4.59%
Algo alım-satım:
40%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 CAD
Maksimum:
0.88 CAD (0.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.19% (0.88 CAD)
Varlığa göre:
1.34% (6.15 CAD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|13
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.3K
|AUDCAD
|212
|NZDCAD
|106
|USDCAD
|106
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.70 CAD
En kötü işlem: -1 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +17.22 CAD
Maksimum ardışık zarar: -0.88 CAD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 7
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 20
|
FusionMarkets-Live
|0.25 × 24
|
ICMarketsSC-Live15
|0.63 × 19
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.50 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|1.88 × 8
|
SwitchMarkets-Real
|2.33 × 3
|
Exness-Real
|2.75 × 8
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|4.00 × 8
|
IronFXBM-Real9
|4.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|5.84 × 44
|
RoboForex-ProCent-7
|6.50 × 4
|
FXPIG-LIVE
|6.89 × 9
|
FBS-Real-4
|8.63 × 8
|
ICMarketsSC-Live09
|9.50 × 4
|
XMGlobal-Real 14
|13.42 × 67
|
XMGlobal-Real 10
|13.53 × 58
|
TMGM.TradeMax-Live8
|13.77 × 31
|
RoboForex-Pro-3
|14.00 × 33
|
RoboForex-Pro-2
|14.00 × 1
|
XMGlobal-Real 28
|15.13 × 212
|
Coinexx-Demo
|21.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|26.00 × 1
İnceleme yok
