- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
154
Gewinntrades:
112 (72.72%)
Verlusttrades:
42 (27.27%)
Bester Trade:
91.21 CAD
Schlechtester Trade:
-257.35 CAD
Bruttoprofit:
652.68 CAD (32 627 pips)
Bruttoverlust:
-998.27 CAD (38 404 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (38.66 CAD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
95.47 CAD (7)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
69.91%
Max deposit load:
203.97%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
63
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.53
Long-Positionen:
93 (60.39%)
Short-Positionen:
61 (39.61%)
Profit-Faktor:
0.65
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.24 CAD
Durchschnittlicher Profit:
5.83 CAD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.77 CAD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-647.88 CAD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-647.88 CAD (7)
Wachstum pro Monat :
-99.32%
Algo-Trading:
20%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
439.26 CAD
Maximaler:
647.88 CAD (99.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.63% (647.88 CAD)
Kapital:
87.96% (73.67 CAD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|122
|USDCAD
|10
|AUDCAD
|9
|AUDNZD
|7
|NZDCAD
|3
|NZDUSD
|2
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-288
|USDCAD
|7
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|BTCUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-9.8K
|USDCAD
|977
|AUDCAD
|516
|AUDNZD
|224
|NZDCAD
|318
|NZDUSD
|208
|BTCUSD
|1.8K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +91.21 CAD
Schlechtester Trade: -257 CAD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +38.66 CAD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -647.88 CAD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 24
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.22 × 51
|
ICMarketsSC-Live15
|0.50 × 32
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.50 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|1.88 × 8
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 4
|
PurpleTradingSC-02Demo
|2.00 × 5
|
FPMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|2.00 × 8
|
SwitchMarkets-Real
|2.33 × 3
|
Exness-Real
|3.30 × 10
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|4.00 × 8
|
IronFXBM-Real9
|4.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|5.82 × 90
|
RoboForex-ProCent-7
|6.50 × 4
|
FXPIG-LIVE
|6.89 × 9
|
FBS-Real-4
|8.63 × 8
|
ICMarketsSC-Live09
|9.50 × 4
|
Coinexx-Demo
|12.00 × 2
|
XMGlobal-Real 14
|13.42 × 67
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-99%
0
0
USD
USD
496
CAD
CAD
4
20%
154
72%
70%
0.65
-2.24
CAD
CAD
100%
1:300