SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / OKADU
Ankit Sachdeva

OKADU

Ankit Sachdeva
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -99%
FusionMarkets-Live
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
154
Gewinntrades:
112 (72.72%)
Verlusttrades:
42 (27.27%)
Bester Trade:
91.21 CAD
Schlechtester Trade:
-257.35 CAD
Bruttoprofit:
652.68 CAD (32 627 pips)
Bruttoverlust:
-998.27 CAD (38 404 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (38.66 CAD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
95.47 CAD (7)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
69.91%
Max deposit load:
203.97%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
63
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.53
Long-Positionen:
93 (60.39%)
Short-Positionen:
61 (39.61%)
Profit-Faktor:
0.65
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.24 CAD
Durchschnittlicher Profit:
5.83 CAD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.77 CAD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-647.88 CAD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-647.88 CAD (7)
Wachstum pro Monat :
-99.32%
Algo-Trading:
20%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
439.26 CAD
Maximaler:
647.88 CAD (99.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.63% (647.88 CAD)
Kapital:
87.96% (73.67 CAD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 122
USDCAD 10
AUDCAD 9
AUDNZD 7
NZDCAD 3
NZDUSD 2
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -288
USDCAD 7
AUDCAD 5
AUDNZD 3
NZDCAD 2
NZDUSD 2
BTCUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -9.8K
USDCAD 977
AUDCAD 516
AUDNZD 224
NZDCAD 318
NZDUSD 208
BTCUSD 1.8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +91.21 CAD
Schlechtester Trade: -257 CAD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +38.66 CAD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -647.88 CAD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
AltairInc-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 24
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.22 × 51
ICMarketsSC-Live15
0.50 × 32
TMGM.TradeMax-Demo
1.50 × 2
FusionMarkets-Live 2
1.88 × 8
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 4
PurpleTradingSC-02Demo
2.00 × 5
FPMarkets-Live2
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
2.00 × 8
SwitchMarkets-Real
2.33 × 3
Exness-Real
3.30 × 10
BroctagonPrimeMarkets-Live
4.00 × 8
IronFXBM-Real9
4.67 × 3
ICMarketsSC-Live04
5.82 × 90
RoboForex-ProCent-7
6.50 × 4
FXPIG-LIVE
6.89 × 9
FBS-Real-4
8.63 × 8
ICMarketsSC-Live09
9.50 × 4
Coinexx-Demo
12.00 × 2
XMGlobal-Real 14
13.42 × 67
noch 6 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 07:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 13:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 23:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 08:23
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.08 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
