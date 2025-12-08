- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.06 CAD
Worst Trade:
0.00 CAD
Profitto lordo:
3.06 CAD (259 pips)
Perdita lorda:
0.00 CAD
Vincite massime consecutive:
2 (3.06 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
3.06 CAD (2)
Indice di Sharpe:
2.90
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.44%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.53 CAD
Profitto medio:
1.53 CAD
Perdita media:
0.00 CAD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 CAD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 CAD (0)
Crescita mensile:
0.69%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 CAD
Massimale:
0.00 CAD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 CAD)
Per equità:
0.30% (1.35 CAD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|1
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|1
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|106
|XAUUSD
|153
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.06 CAD
Worst Trade: -0 CAD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +3.06 CAD
Massima perdita consecutiva: -0.00 CAD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live15
|0.86 × 7
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|1.88 × 8
|
SwitchMarkets-Real
|3.00 × 1
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|4.00 × 8
|
RoboForex-ProCent-7
|4.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|6.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live09
|9.50 × 4
|
RoboForex-Pro-3
|13.20 × 10
|
TMGM.TradeMax-Live8
|13.67 × 6
|
RoboForex-Pro-2
|14.00 × 1
|
FBS-Real-4
|14.67 × 3
|
XMGlobal-Real 10
|16.25 × 12
|
XMGlobal-Real 14
|18.33 × 6
|
XMGlobal-Real 28
|19.11 × 53
|
Coinexx-Demo
|21.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|26.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
445
CAD
CAD
1
50%
2
100%
100%
n/a
1.53
CAD
CAD
0%
1:300