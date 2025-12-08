SegnaliSezioni
Ankit Sachdeva

OKADU

Ankit Sachdeva
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
FusionMarkets-Live
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.06 CAD
Worst Trade:
0.00 CAD
Profitto lordo:
3.06 CAD (259 pips)
Perdita lorda:
0.00 CAD
Vincite massime consecutive:
2 (3.06 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
3.06 CAD (2)
Indice di Sharpe:
2.90
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.44%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.53 CAD
Profitto medio:
1.53 CAD
Perdita media:
0.00 CAD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 CAD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 CAD (0)
Crescita mensile:
0.69%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 CAD
Massimale:
0.00 CAD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 CAD)
Per equità:
0.30% (1.35 CAD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 1
XAUUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 1
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 106
XAUUSD 153
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.06 CAD
Worst Trade: -0 CAD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +3.06 CAD
Massima perdita consecutiva: -0.00 CAD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live15
0.86 × 7
FusionMarkets-Live
1.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
1.88 × 8
SwitchMarkets-Real
3.00 × 1
BroctagonPrimeMarkets-Live
4.00 × 8
RoboForex-ProCent-7
4.50 × 2
ICMarketsSC-Live04
6.56 × 16
ICMarketsSC-Live09
9.50 × 4
RoboForex-Pro-3
13.20 × 10
TMGM.TradeMax-Live8
13.67 × 6
RoboForex-Pro-2
14.00 × 1
FBS-Real-4
14.67 × 3
XMGlobal-Real 10
16.25 × 12
XMGlobal-Real 14
18.33 × 6
XMGlobal-Real 28
19.11 × 53
Coinexx-Demo
21.00 × 1
Just2Trade-Real
26.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.12.08 08:23
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.08 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.