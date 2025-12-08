SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / OKADU
Ankit Sachdeva

OKADU

Ankit Sachdeva
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 41%
FusionMarkets-Live
1:300
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
123
Transacciones Rentables:
91 (73.98%)
Transacciones Irrentables:
32 (26.02%)
Mejor transacción:
34.87 CAD
Peor transacción:
-35.90 CAD
Beneficio Bruto:
459.62 CAD (23 801 pips)
Pérdidas Brutas:
-280.57 CAD (16 381 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (38.66 CAD)
Beneficio máximo consecutivo:
95.47 CAD (7)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
69.91%
Carga máxima del depósito:
47.10%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
43
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
1.61
Transacciones Largas:
70 (56.91%)
Transacciones Cortas:
53 (43.09%)
Factor de Beneficio:
1.64
Beneficio Esperado:
1.46 CAD
Beneficio medio:
5.05 CAD
Pérdidas medias:
-8.77 CAD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-95.04 CAD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-95.04 CAD (5)
Crecimiento al mes:
40.54%
Trading algorítmico:
24%
Reducción de balance:
Absoluto:
70.12 CAD
Máxima:
110.93 CAD (22.99%)
Reducción relativa:
De balance:
22.99% (110.93 CAD)
De fondos:
16.18% (67.08 CAD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 93
USDCAD 10
AUDCAD 9
AUDNZD 6
NZDCAD 3
NZDUSD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 120
USDCAD 7
AUDCAD 5
AUDNZD 2
NZDCAD 2
NZDUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 5.3K
USDCAD 977
AUDCAD 516
AUDNZD 118
NZDCAD 318
NZDUSD 208
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +34.87 CAD
Peor transacción: -36 CAD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +38.66 CAD
Pérdidas máximas consecutivas: -95.04 CAD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
AltairInc-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 24
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.22 × 51
ICMarketsSC-Live15
0.50 × 32
TMGM.TradeMax-Demo
1.50 × 2
FusionMarkets-Live 2
1.88 × 8
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 4
PurpleTradingSC-02Demo
2.00 × 5
FPMarkets-Live2
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
2.00 × 8
SwitchMarkets-Real
2.33 × 3
Exness-Real
3.30 × 10
BroctagonPrimeMarkets-Live
4.00 × 8
IronFXBM-Real9
4.67 × 3
ICMarketsSC-Live04
5.82 × 90
RoboForex-ProCent-7
6.50 × 4
FXPIG-LIVE
6.89 × 9
FBS-Real-4
8.63 × 8
ICMarketsSC-Live09
9.50 × 4
Coinexx-Demo
12.00 × 2
XMGlobal-Real 14
13.42 × 67
otros 6...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.15 13:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 23:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 08:23
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.08 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
OKADU
30 USD al mes
41%
0
0
USD
621
CAD
3
24%
123
73%
70%
1.63
1.46
CAD
23%
1:300
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.