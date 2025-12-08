- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
123
Transacciones Rentables:
91 (73.98%)
Transacciones Irrentables:
32 (26.02%)
Mejor transacción:
34.87 CAD
Peor transacción:
-35.90 CAD
Beneficio Bruto:
459.62 CAD (23 801 pips)
Pérdidas Brutas:
-280.57 CAD (16 381 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (38.66 CAD)
Beneficio máximo consecutivo:
95.47 CAD (7)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
69.91%
Carga máxima del depósito:
47.10%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
43
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
1.61
Transacciones Largas:
70 (56.91%)
Transacciones Cortas:
53 (43.09%)
Factor de Beneficio:
1.64
Beneficio Esperado:
1.46 CAD
Beneficio medio:
5.05 CAD
Pérdidas medias:
-8.77 CAD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-95.04 CAD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-95.04 CAD (5)
Crecimiento al mes:
40.54%
Trading algorítmico:
24%
Reducción de balance:
Absoluto:
70.12 CAD
Máxima:
110.93 CAD (22.99%)
Reducción relativa:
De balance:
22.99% (110.93 CAD)
De fondos:
16.18% (67.08 CAD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|USDCAD
|10
|AUDCAD
|9
|AUDNZD
|6
|NZDCAD
|3
|NZDUSD
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|120
|USDCAD
|7
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|2
|NZDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|5.3K
|USDCAD
|977
|AUDCAD
|516
|AUDNZD
|118
|NZDCAD
|318
|NZDUSD
|208
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +34.87 CAD
Peor transacción: -36 CAD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +38.66 CAD
Pérdidas máximas consecutivas: -95.04 CAD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 24
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.22 × 51
|
ICMarketsSC-Live15
|0.50 × 32
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.50 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|1.88 × 8
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 4
|
PurpleTradingSC-02Demo
|2.00 × 5
|
FPMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|2.00 × 8
|
SwitchMarkets-Real
|2.33 × 3
|
Exness-Real
|3.30 × 10
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|4.00 × 8
|
IronFXBM-Real9
|4.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|5.82 × 90
|
RoboForex-ProCent-7
|6.50 × 4
|
FXPIG-LIVE
|6.89 × 9
|
FBS-Real-4
|8.63 × 8
|
ICMarketsSC-Live09
|9.50 × 4
|
Coinexx-Demo
|12.00 × 2
|
XMGlobal-Real 14
|13.42 × 67
otros 6...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
41%
0
0
USD
USD
621
CAD
CAD
3
24%
123
73%
70%
1.63
1.46
CAD
CAD
23%
1:300