シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / OKADU
Ankit Sachdeva

OKADU

Ankit Sachdeva
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 41%
FusionMarkets-Live
1:300
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
123
利益トレード:
91 (73.98%)
損失トレード:
32 (26.02%)
ベストトレード:
34.87 CAD
最悪のトレード:
-35.90 CAD
総利益:
459.62 CAD (23 801 pips)
総損失:
-280.57 CAD (16 381 pips)
最大連続の勝ち:
14 (38.66 CAD)
最大連続利益:
95.47 CAD (7)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
69.91%
最大入金額:
47.10%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
43
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
1.61
長いトレード:
70 (56.91%)
短いトレード:
53 (43.09%)
プロフィットファクター:
1.64
期待されたペイオフ:
1.46 CAD
平均利益:
5.05 CAD
平均損失:
-8.77 CAD
最大連続の負け:
5 (-95.04 CAD)
最大連続損失:
-95.04 CAD (5)
月間成長:
40.54%
アルゴリズム取引:
24%
残高によるドローダウン:
絶対:
70.12 CAD
最大の:
110.93 CAD (22.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.99% (110.93 CAD)
エクイティによる:
16.18% (67.08 CAD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 93
USDCAD 10
AUDCAD 9
AUDNZD 6
NZDCAD 3
NZDUSD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 120
USDCAD 7
AUDCAD 5
AUDNZD 2
NZDCAD 2
NZDUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 5.3K
USDCAD 977
AUDCAD 516
AUDNZD 118
NZDCAD 318
NZDUSD 208
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +34.87 CAD
最悪のトレード: -36 CAD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +38.66 CAD
最大連続損失: -95.04 CAD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
AltairInc-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 24
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.22 × 51
ICMarketsSC-Live15
0.50 × 32
TMGM.TradeMax-Demo
1.50 × 2
FusionMarkets-Live 2
1.88 × 8
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 4
PurpleTradingSC-02Demo
2.00 × 5
FPMarkets-Live2
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
2.00 × 8
SwitchMarkets-Real
2.33 × 3
Exness-Real
3.30 × 10
BroctagonPrimeMarkets-Live
4.00 × 8
IronFXBM-Real9
4.67 × 3
ICMarketsSC-Live04
5.82 × 90
RoboForex-ProCent-7
6.50 × 4
FXPIG-LIVE
6.89 × 9
FBS-Real-4
8.63 × 8
ICMarketsSC-Live09
9.50 × 4
Coinexx-Demo
12.00 × 2
XMGlobal-Real 14
13.42 × 67
6 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.15 13:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 23:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 08:23
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.08 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
OKADU
30 USD/月
41%
0
0
USD
621
CAD
3
24%
123
73%
70%
1.63
1.46
CAD
23%
1:300
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください