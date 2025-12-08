- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
123
利益トレード:
91 (73.98%)
損失トレード:
32 (26.02%)
ベストトレード:
34.87 CAD
最悪のトレード:
-35.90 CAD
総利益:
459.62 CAD (23 801 pips)
総損失:
-280.57 CAD (16 381 pips)
最大連続の勝ち:
14 (38.66 CAD)
最大連続利益:
95.47 CAD (7)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
69.91%
最大入金額:
47.10%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
43
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
1.61
長いトレード:
70 (56.91%)
短いトレード:
53 (43.09%)
プロフィットファクター:
1.64
期待されたペイオフ:
1.46 CAD
平均利益:
5.05 CAD
平均損失:
-8.77 CAD
最大連続の負け:
5 (-95.04 CAD)
最大連続損失:
-95.04 CAD (5)
月間成長:
40.54%
アルゴリズム取引:
24%
残高によるドローダウン:
絶対:
70.12 CAD
最大の:
110.93 CAD (22.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.99% (110.93 CAD)
エクイティによる:
16.18% (67.08 CAD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|USDCAD
|10
|AUDCAD
|9
|AUDNZD
|6
|NZDCAD
|3
|NZDUSD
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|120
|USDCAD
|7
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|2
|NZDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|5.3K
|USDCAD
|977
|AUDCAD
|516
|AUDNZD
|118
|NZDCAD
|318
|NZDUSD
|208
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +34.87 CAD
最悪のトレード: -36 CAD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +38.66 CAD
最大連続損失: -95.04 CAD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 24
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.22 × 51
|
ICMarketsSC-Live15
|0.50 × 32
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.50 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|1.88 × 8
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 4
|
PurpleTradingSC-02Demo
|2.00 × 5
|
FPMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|2.00 × 8
|
SwitchMarkets-Real
|2.33 × 3
|
Exness-Real
|3.30 × 10
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|4.00 × 8
|
IronFXBM-Real9
|4.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|5.82 × 90
|
RoboForex-ProCent-7
|6.50 × 4
|
FXPIG-LIVE
|6.89 × 9
|
FBS-Real-4
|8.63 × 8
|
ICMarketsSC-Live09
|9.50 × 4
|
Coinexx-Demo
|12.00 × 2
|
XMGlobal-Real 14
|13.42 × 67
6 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
41%
0
0
USD
USD
621
CAD
CAD
3
24%
123
73%
70%
1.63
1.46
CAD
CAD
23%
1:300