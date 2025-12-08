SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / OKADU
Ankit Sachdeva

OKADU

Ankit Sachdeva
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
FusionMarkets-Live
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2
Bénéfice trades:
2 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
2.06 CAD
Pire transaction:
0.00 CAD
Bénéfice brut:
3.06 CAD (259 pips)
Perte brute:
0.00 CAD
Gains consécutifs maximales:
2 (3.06 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
3.06 CAD (2)
Ratio de Sharpe:
2.90
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.44%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
1 (50.00%)
Courts trades:
1 (50.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
1.53 CAD
Bénéfice moyen:
1.53 CAD
Perte moyenne:
0.00 CAD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 CAD)
Perte consécutive maximale:
0.00 CAD (0)
Croissance mensuelle:
0.69%
Algo trading:
50%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 CAD
Maximal:
0.00 CAD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 CAD)
Par fonds propres:
0.36% (1.58 CAD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 1
XAUUSD 1
1
1
1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 1
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 106
XAUUSD 153
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.06 CAD
Pire transaction: -0 CAD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +3.06 CAD
Perte consécutive maximale: -0.00 CAD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live15
0.86 × 7
FusionMarkets-Live
1.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
1.88 × 8
SwitchMarkets-Real
3.00 × 1
BroctagonPrimeMarkets-Live
4.00 × 8
RoboForex-ProCent-7
4.50 × 2
ICMarketsSC-Live04
6.56 × 16
ICMarketsSC-Live09
9.50 × 4
RoboForex-Pro-3
13.20 × 10
TMGM.TradeMax-Live8
13.67 × 6
RoboForex-Pro-2
14.00 × 1
FBS-Real-4
14.67 × 3
XMGlobal-Real 10
16.25 × 12
XMGlobal-Real 14
18.33 × 6
XMGlobal-Real 28
19.11 × 53
Coinexx-Demo
21.00 × 1
Just2Trade-Real
26.00 × 1
Aucun avis
2025.12.08 08:23
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.08 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
