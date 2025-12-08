- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2
Bénéfice trades:
2 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
2.06 CAD
Pire transaction:
0.00 CAD
Bénéfice brut:
3.06 CAD (259 pips)
Perte brute:
0.00 CAD
Gains consécutifs maximales:
2 (3.06 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
3.06 CAD (2)
Ratio de Sharpe:
2.90
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.44%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
1 (50.00%)
Courts trades:
1 (50.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
1.53 CAD
Bénéfice moyen:
1.53 CAD
Perte moyenne:
0.00 CAD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 CAD)
Perte consécutive maximale:
0.00 CAD (0)
Croissance mensuelle:
0.69%
Algo trading:
50%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 CAD
Maximal:
0.00 CAD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 CAD)
Par fonds propres:
0.36% (1.58 CAD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|1
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|1
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|106
|XAUUSD
|153
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2.06 CAD
Pire transaction: -0 CAD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +3.06 CAD
Perte consécutive maximale: -0.00 CAD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live15
|0.86 × 7
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|1.88 × 8
|
SwitchMarkets-Real
|3.00 × 1
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|4.00 × 8
|
RoboForex-ProCent-7
|4.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|6.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live09
|9.50 × 4
|
RoboForex-Pro-3
|13.20 × 10
|
TMGM.TradeMax-Live8
|13.67 × 6
|
RoboForex-Pro-2
|14.00 × 1
|
FBS-Real-4
|14.67 × 3
|
XMGlobal-Real 10
|16.25 × 12
|
XMGlobal-Real 14
|18.33 × 6
|
XMGlobal-Real 28
|19.11 × 53
|
Coinexx-Demo
|21.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|26.00 × 1
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
1%
0
0
USD
USD
445
CAD
CAD
1
50%
2
100%
100%
n/a
1.53
CAD
CAD
0%
1:300