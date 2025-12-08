SinaisSeções
Ankit Sachdeva

OKADU

Ankit Sachdeva
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 41%
FusionMarkets-Live
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
123
Negociações com lucro:
91 (73.98%)
Negociações com perda:
32 (26.02%)
Melhor negociação:
34.87 CAD
Pior negociação:
-35.90 CAD
Lucro bruto:
459.62 CAD (23 801 pips)
Perda bruta:
-280.57 CAD (16 381 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (38.66 CAD)
Máximo lucro consecutivo:
95.47 CAD (7)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
69.91%
Depósito máximo carregado:
47.10%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
43
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
1.61
Negociações longas:
70 (56.91%)
Negociações curtas:
53 (43.09%)
Fator de lucro:
1.64
Valor esperado:
1.46 CAD
Lucro médio:
5.05 CAD
Perda média:
-8.77 CAD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-95.04 CAD)
Máxima perda consecutiva:
-95.04 CAD (5)
Crescimento mensal:
40.54%
Algotrading:
24%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
70.12 CAD
Máximo:
110.93 CAD (22.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.99% (110.93 CAD)
Pelo Capital Líquido:
16.18% (67.08 CAD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 93
USDCAD 10
AUDCAD 9
AUDNZD 6
NZDCAD 3
NZDUSD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 120
USDCAD 7
AUDCAD 5
AUDNZD 2
NZDCAD 2
NZDUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 5.3K
USDCAD 977
AUDCAD 516
AUDNZD 118
NZDCAD 318
NZDUSD 208
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +34.87 CAD
Pior negociação: -36 CAD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +38.66 CAD
Máxima perda consecutiva: -95.04 CAD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
AltairInc-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 24
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.22 × 51
ICMarketsSC-Live15
0.50 × 32
TMGM.TradeMax-Demo
1.50 × 2
FusionMarkets-Live 2
1.88 × 8
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 4
PurpleTradingSC-02Demo
2.00 × 5
FPMarkets-Live2
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
2.00 × 8
SwitchMarkets-Real
2.33 × 3
Exness-Real
3.30 × 10
BroctagonPrimeMarkets-Live
4.00 × 8
IronFXBM-Real9
4.67 × 3
ICMarketsSC-Live04
5.82 × 90
RoboForex-ProCent-7
6.50 × 4
FXPIG-LIVE
6.89 × 9
FBS-Real-4
8.63 × 8
ICMarketsSC-Live09
9.50 × 4
Coinexx-Demo
12.00 × 2
XMGlobal-Real 14
13.42 × 67
6 mais ...
Sem comentários
2025.12.15 13:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 23:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 08:23
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.08 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
