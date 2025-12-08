- Crescimento
Negociações:
123
Negociações com lucro:
91 (73.98%)
Negociações com perda:
32 (26.02%)
Melhor negociação:
34.87 CAD
Pior negociação:
-35.90 CAD
Lucro bruto:
459.62 CAD (23 801 pips)
Perda bruta:
-280.57 CAD (16 381 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (38.66 CAD)
Máximo lucro consecutivo:
95.47 CAD (7)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
69.91%
Depósito máximo carregado:
47.10%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
43
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
1.61
Negociações longas:
70 (56.91%)
Negociações curtas:
53 (43.09%)
Fator de lucro:
1.64
Valor esperado:
1.46 CAD
Lucro médio:
5.05 CAD
Perda média:
-8.77 CAD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-95.04 CAD)
Máxima perda consecutiva:
-95.04 CAD (5)
Crescimento mensal:
40.54%
Algotrading:
24%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
70.12 CAD
Máximo:
110.93 CAD (22.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.99% (110.93 CAD)
Pelo Capital Líquido:
16.18% (67.08 CAD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|USDCAD
|10
|AUDCAD
|9
|AUDNZD
|6
|NZDCAD
|3
|NZDUSD
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|120
|USDCAD
|7
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|2
|NZDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|5.3K
|USDCAD
|977
|AUDCAD
|516
|AUDNZD
|118
|NZDCAD
|318
|NZDUSD
|208
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +34.87 CAD
Pior negociação: -36 CAD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +38.66 CAD
Máxima perda consecutiva: -95.04 CAD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 24
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.22 × 51
|
ICMarketsSC-Live15
|0.50 × 32
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.50 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|1.88 × 8
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 4
|
PurpleTradingSC-02Demo
|2.00 × 5
|
FPMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|2.00 × 8
|
SwitchMarkets-Real
|2.33 × 3
|
Exness-Real
|3.30 × 10
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|4.00 × 8
|
IronFXBM-Real9
|4.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|5.82 × 90
|
RoboForex-ProCent-7
|6.50 × 4
|
FXPIG-LIVE
|6.89 × 9
|
FBS-Real-4
|8.63 × 8
|
ICMarketsSC-Live09
|9.50 × 4
|
Coinexx-Demo
|12.00 × 2
|
XMGlobal-Real 14
|13.42 × 67
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
41%
0
0
USD
USD
621
CAD
CAD
3
24%
123
73%
70%
1.63
1.46
CAD
CAD
23%
1:300