- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
116
盈利交易:
85 (73.27%)
亏损交易:
31 (26.72%)
最好交易:
32.29 CAD
最差交易:
-35.90 CAD
毛利:
407.29 CAD (22 787 pips)
毛利亏损:
-268.68 CAD (15 517 pips)
最大连续赢利:
14 (38.66 CAD)
最大连续盈利:
95.47 CAD (7)
夏普比率:
0.13
交易活动:
71.42%
最大入金加载:
47.10%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
40
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.25
长期交易:
64 (55.17%)
短期交易:
52 (44.83%)
利润因子:
1.52
预期回报:
1.19 CAD
平均利润:
4.79 CAD
平均损失:
-8.67 CAD
最大连续失误:
5 (-95.04 CAD)
最大连续亏损:
-95.04 CAD (5)
每月增长:
31.38%
算法交易:
25%
结余跌幅:
绝对:
70.12 CAD
最大值:
110.93 CAD (22.99%)
相对跌幅:
结余:
22.99% (110.93 CAD)
净值:
16.18% (67.08 CAD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|USDCAD
|9
|AUDCAD
|9
|AUDNZD
|6
|NZDCAD
|3
|NZDUSD
|2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|89
|USDCAD
|6
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|2
|NZDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.3K
|USDCAD
|871
|AUDCAD
|516
|AUDNZD
|118
|NZDCAD
|318
|NZDUSD
|208
- 入金加载
- 提取
最好交易: +32.29 CAD
最差交易: -36 CAD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +38.66 CAD
最大连续亏损: -95.04 CAD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
AltairInc-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 24
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live
|0.22 × 51
ICMarketsSC-Live15
|0.50 × 32
TMGM.TradeMax-Demo
|1.50 × 2
FusionMarkets-Live 2
|1.88 × 8
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 4
PurpleTradingSC-02Demo
|2.00 × 5
FPMarkets-Live2
|2.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
|2.00 × 8
SwitchMarkets-Real
|2.33 × 3
Exness-Real
|3.30 × 10
BroctagonPrimeMarkets-Live
|4.00 × 8
IronFXBM-Real9
|4.67 × 3
ICMarketsSC-Live04
|5.82 × 90
RoboForex-ProCent-7
|6.50 × 4
FXPIG-LIVE
|6.89 × 9
FBS-Real-4
|8.63 × 8
ICMarketsSC-Live09
|9.50 × 4
Coinexx-Demo
|12.00 × 2
XMGlobal-Real 14
|13.42 × 67
每月30 USD
31%
0
0
USD
USD
580
CAD
CAD
3
25%
116
73%
71%
1.51
1.19
CAD
CAD
23%
1:300