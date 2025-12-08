- Прирост
Всего трейдов:
115
Прибыльных трейдов:
84 (73.04%)
Убыточных трейдов:
31 (26.96%)
Лучший трейд:
32.29 CAD
Худший трейд:
-35.90 CAD
Общая прибыль:
406.29 CAD (22 688 pips)
Общий убыток:
-268.68 CAD (15 517 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (38.66 CAD)
Макс. прибыль в серии:
95.47 CAD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
68.63%
Макс. загрузка депозита:
47.10%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.24
Длинных трейдов:
63 (54.78%)
Коротких трейдов:
52 (45.22%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
1.20 CAD
Средняя прибыль:
4.84 CAD
Средний убыток:
-8.67 CAD
Макс. серия проигрышей:
5 (-95.04 CAD)
Макс. убыток в серии:
-95.04 CAD (5)
Прирост в месяц:
31.16%
Алготрейдинг:
24%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
70.12 CAD
Максимальная:
110.93 CAD (22.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.99% (110.93 CAD)
По эквити:
16.18% (67.08 CAD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|USDCAD
|9
|AUDCAD
|8
|AUDNZD
|6
|NZDCAD
|3
|NZDUSD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|89
|USDCAD
|6
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|2
|NZDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.3K
|USDCAD
|871
|AUDCAD
|417
|AUDNZD
|118
|NZDCAD
|318
|NZDUSD
|208
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Лучший трейд: +32.29 CAD
Худший трейд: -36 CAD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +38.66 CAD
Макс. убыток в серии: -95.04 CAD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 24
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.22 × 51
|
ICMarketsSC-Live15
|0.50 × 32
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.50 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|1.88 × 8
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 4
|
PurpleTradingSC-02Demo
|2.00 × 5
|
FPMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|2.00 × 8
|
SwitchMarkets-Real
|2.33 × 3
|
Exness-Real
|3.30 × 10
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|4.00 × 8
|
IronFXBM-Real9
|4.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|5.82 × 90
|
RoboForex-ProCent-7
|6.50 × 4
|
FXPIG-LIVE
|6.89 × 9
|
FBS-Real-4
|8.63 × 8
|
ICMarketsSC-Live09
|9.50 × 4
|
Coinexx-Demo
|12.00 × 2
|
XMGlobal-Real 14
|13.42 × 67
