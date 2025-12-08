СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / OKADU
Ankit Sachdeva

OKADU

Ankit Sachdeva
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 31%
FusionMarkets-Live
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
115
Прибыльных трейдов:
84 (73.04%)
Убыточных трейдов:
31 (26.96%)
Лучший трейд:
32.29 CAD
Худший трейд:
-35.90 CAD
Общая прибыль:
406.29 CAD (22 688 pips)
Общий убыток:
-268.68 CAD (15 517 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (38.66 CAD)
Макс. прибыль в серии:
95.47 CAD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
68.63%
Макс. загрузка депозита:
47.10%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.24
Длинных трейдов:
63 (54.78%)
Коротких трейдов:
52 (45.22%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
1.20 CAD
Средняя прибыль:
4.84 CAD
Средний убыток:
-8.67 CAD
Макс. серия проигрышей:
5 (-95.04 CAD)
Макс. убыток в серии:
-95.04 CAD (5)
Прирост в месяц:
31.16%
Алготрейдинг:
24%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
70.12 CAD
Максимальная:
110.93 CAD (22.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.99% (110.93 CAD)
По эквити:
16.18% (67.08 CAD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 87
USDCAD 9
AUDCAD 8
AUDNZD 6
NZDCAD 3
NZDUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 89
USDCAD 6
AUDCAD 5
AUDNZD 2
NZDCAD 2
NZDUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.3K
USDCAD 871
AUDCAD 417
AUDNZD 118
NZDCAD 318
NZDUSD 208
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +32.29 CAD
Худший трейд: -36 CAD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +38.66 CAD
Макс. убыток в серии: -95.04 CAD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
AltairInc-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 24
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.22 × 51
ICMarketsSC-Live15
0.50 × 32
TMGM.TradeMax-Demo
1.50 × 2
FusionMarkets-Live 2
1.88 × 8
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 4
PurpleTradingSC-02Demo
2.00 × 5
FPMarkets-Live2
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
2.00 × 8
SwitchMarkets-Real
2.33 × 3
Exness-Real
3.30 × 10
BroctagonPrimeMarkets-Live
4.00 × 8
IronFXBM-Real9
4.67 × 3
ICMarketsSC-Live04
5.82 × 90
RoboForex-ProCent-7
6.50 × 4
FXPIG-LIVE
6.89 × 9
FBS-Real-4
8.63 × 8
ICMarketsSC-Live09
9.50 × 4
Coinexx-Demo
12.00 × 2
XMGlobal-Real 14
13.42 × 67
еще 6...
Нет отзывов
2025.12.15 13:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 23:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 08:23
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.08 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.