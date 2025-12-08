- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
20 (86.95%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (13.04%)
En iyi işlem:
30.64 USD
En kötü işlem:
-4.07 USD
Brüt kâr:
331.14 USD (7 314 pips)
Brüt zarar:
-11.41 USD (422 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (224.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
224.12 USD (13)
Sharpe oranı:
1.26
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.74%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
78.56
Alış işlemleri:
23 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
29.02
Beklenen getiri:
13.90 USD
Ortalama kâr:
16.56 USD
Ortalama zarar:
-3.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.07 USD (1)
Aylık büyüme:
32.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.07 USD (0.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
6.32% (36.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPYb
|10
|XAUUSDb
|5
|AUDJPYb
|3
|EURUSDb
|2
|GBPNZDb
|2
|EURNZDb
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPYb
|190
|XAUUSDb
|65
|AUDJPYb
|12
|EURUSDb
|24
|GBPNZDb
|27
|EURNZDb
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPYb
|1.2K
|XAUUSDb
|5K
|AUDJPYb
|235
|EURUSDb
|74
|GBPNZDb
|291
|EURNZDb
|37
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.64 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +224.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Min deposit: 500$
No Stoploss
high risk
50 - 100 % month
İnceleme yok
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
577
USD
USD
1
0%
23
86%
100%
29.02
13.90
USD
USD
6%
1:500