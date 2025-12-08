- 成长
交易:
153
盈利交易:
117 (76.47%)
亏损交易:
36 (23.53%)
最好交易:
76.20 USD
最差交易:
-85.96 USD
毛利:
1 230.35 USD (15 283 pips)
毛利亏损:
-410.36 USD (2 678 pips)
最大连续赢利:
20 (178.20 USD)
最大连续盈利:
224.12 USD (13)
夏普比率:
0.32
交易活动:
16.70%
最大入金加载:
135.68%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
2 小时
采收率:
5.09
长期交易:
153 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
3.00
预期回报:
5.36 USD
平均利润:
10.52 USD
平均损失:
-11.40 USD
最大连续失误:
6 (-77.21 USD)
最大连续亏损:
-148.29 USD (4)
每月增长:
206.79%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
160.98 USD (8.17%)
相对跌幅:
结余:
27.92% (160.98 USD)
净值:
31.99% (145.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|25
|EURUSDb
|21
|EURJPYb
|16
|AUDCHFb
|10
|EURAUDb
|10
|AUDCADb
|9
|EURCADb
|9
|USDCADb
|9
|EURGBPb
|8
|GBPJPYb
|7
|GBPCHFb
|7
|GBPAUDb
|7
|AUDJPYb
|3
|GBPCADb
|3
|GBPNZDb
|2
|AUDUSDb
|2
|GBPUSDb
|2
|EURNZDb
|1
|EURCHFb
|1
|CADJPYb
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDb
|250
|EURUSDb
|135
|EURJPYb
|214
|AUDCHFb
|-161
|EURAUDb
|105
|AUDCADb
|79
|EURCADb
|-30
|USDCADb
|-45
|EURGBPb
|62
|GBPJPYb
|41
|GBPCHFb
|68
|GBPAUDb
|51
|AUDJPYb
|12
|GBPCADb
|1
|GBPNZDb
|27
|AUDUSDb
|2
|GBPUSDb
|32
|EURNZDb
|0
|EURCHFb
|-28
|CADJPYb
|3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDb
|7.8K
|EURUSDb
|626
|EURJPYb
|1.6K
|AUDCHFb
|-236
|EURAUDb
|899
|AUDCADb
|259
|EURCADb
|-917
|USDCADb
|66
|EURGBPb
|312
|GBPJPYb
|405
|GBPCHFb
|361
|GBPAUDb
|655
|AUDJPYb
|235
|GBPCADb
|32
|GBPNZDb
|291
|AUDUSDb
|9
|GBPUSDb
|331
|EURNZDb
|37
|EURCHFb
|-109
|CADJPYb
|49
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +76.20 USD
最差交易: -86 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +178.20 USD
最大连续亏损: -77.21 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AMarkets-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Min deposit: 100$
No Stoploss
high risk
50 - 100 % month
没有评论
