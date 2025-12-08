信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Trader Grind
Maksim Borodin

Trader Grind

Maksim Borodin
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 3000 USD per 
增长自 2025 211%
AMarkets-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
153
盈利交易:
117 (76.47%)
亏损交易:
36 (23.53%)
最好交易:
76.20 USD
最差交易:
-85.96 USD
毛利:
1 230.35 USD (15 283 pips)
毛利亏损:
-410.36 USD (2 678 pips)
最大连续赢利:
20 (178.20 USD)
最大连续盈利:
224.12 USD (13)
夏普比率:
0.32
交易活动:
16.70%
最大入金加载:
135.68%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
2 小时
采收率:
5.09
长期交易:
153 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
3.00
预期回报:
5.36 USD
平均利润:
10.52 USD
平均损失:
-11.40 USD
最大连续失误:
6 (-77.21 USD)
最大连续亏损:
-148.29 USD (4)
每月增长:
206.79%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
160.98 USD (8.17%)
相对跌幅:
结余:
27.92% (160.98 USD)
净值:
31.99% (145.51 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDb 25
EURUSDb 21
EURJPYb 16
AUDCHFb 10
EURAUDb 10
AUDCADb 9
EURCADb 9
USDCADb 9
EURGBPb 8
GBPJPYb 7
GBPCHFb 7
GBPAUDb 7
AUDJPYb 3
GBPCADb 3
GBPNZDb 2
AUDUSDb 2
GBPUSDb 2
EURNZDb 1
EURCHFb 1
CADJPYb 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDb 250
EURUSDb 135
EURJPYb 214
AUDCHFb -161
EURAUDb 105
AUDCADb 79
EURCADb -30
USDCADb -45
EURGBPb 62
GBPJPYb 41
GBPCHFb 68
GBPAUDb 51
AUDJPYb 12
GBPCADb 1
GBPNZDb 27
AUDUSDb 2
GBPUSDb 32
EURNZDb 0
EURCHFb -28
CADJPYb 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDb 7.8K
EURUSDb 626
EURJPYb 1.6K
AUDCHFb -236
EURAUDb 899
AUDCADb 259
EURCADb -917
USDCADb 66
EURGBPb 312
GBPJPYb 405
GBPCHFb 361
GBPAUDb 655
AUDJPYb 235
GBPCADb 32
GBPNZDb 291
AUDUSDb 9
GBPUSDb 331
EURNZDb 37
EURCHFb -109
CADJPYb 49
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +76.20 USD
最差交易: -86 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +178.20 USD
最大连续亏损: -77.21 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AMarkets-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Min deposit: 100$

No Stoploss 

high risk

50 - 100 % month

没有评论
2026.01.02 08:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 09:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 09:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
