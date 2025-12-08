- 자본
- 축소
트레이드:
163
이익 거래:
124 (76.07%)
손실 거래:
39 (23.93%)
최고의 거래:
76.20 USD
최악의 거래:
-85.96 USD
총 수익:
1 283.07 USD (15 836 pips)
총 손실:
-424.70 USD (2 784 pips)
연속 최대 이익:
22 (190.71 USD)
연속 최대 이익:
224.12 USD (13)
샤프 비율:
0.32
거래 활동:
16.70%
최대 입금량:
135.68%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
5.33
롱(주식매수):
163 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
3.02
기대수익:
5.27 USD
평균 이익:
10.35 USD
평균 손실:
-10.89 USD
연속 최대 손실:
6 (-77.21 USD)
연속 최대 손실:
-148.29 USD (4)
월별 성장률:
170.67%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
160.98 USD (8.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.92% (160.98 USD)
자본금별:
31.99% (145.51 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|25
|EURUSDb
|24
|EURJPYb
|16
|EURGBPb
|11
|AUDCHFb
|10
|EURAUDb
|10
|AUDCADb
|9
|EURCADb
|9
|USDCADb
|9
|GBPAUDb
|8
|GBPJPYb
|7
|GBPCHFb
|7
|CADJPYb
|4
|AUDJPYb
|3
|GBPCADb
|3
|GBPNZDb
|2
|AUDUSDb
|2
|GBPUSDb
|2
|EURNZDb
|1
|EURCHFb
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDb
|250
|EURUSDb
|175
|EURJPYb
|214
|EURGBPb
|60
|AUDCHFb
|-161
|EURAUDb
|105
|AUDCADb
|79
|EURCADb
|-30
|USDCADb
|-45
|GBPAUDb
|51
|GBPJPYb
|41
|GBPCHFb
|68
|CADJPYb
|3
|AUDJPYb
|12
|GBPCADb
|1
|GBPNZDb
|27
|AUDUSDb
|2
|GBPUSDb
|32
|EURNZDb
|0
|EURCHFb
|-28
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDb
|7.8K
|EURUSDb
|1K
|EURJPYb
|1.6K
|EURGBPb
|278
|AUDCHFb
|-236
|EURAUDb
|899
|AUDCADb
|259
|EURCADb
|-917
|USDCADb
|66
|GBPAUDb
|665
|GBPJPYb
|405
|GBPCHFb
|361
|CADJPYb
|107
|AUDJPYb
|235
|GBPCADb
|32
|GBPNZDb
|291
|AUDUSDb
|9
|GBPUSDb
|331
|EURNZDb
|37
|EURCHFb
|-109
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +76.20 USD
최악의 거래: -86 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +190.71 USD
연속 최대 손실: -77.21 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AMarkets-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Min deposit: 100$
No Stoploss
high risk
50 - 100 % month
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 3000 USD
251%
0
0
USD
USD
339
USD
USD
6
0%
163
76%
17%
3.02
5.27
USD
USD
32%
1:500