- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
153
Transacciones Rentables:
117 (76.47%)
Transacciones Irrentables:
36 (23.53%)
Mejor transacción:
76.20 USD
Peor transacción:
-85.96 USD
Beneficio Bruto:
1 230.35 USD (15 283 pips)
Pérdidas Brutas:
-410.36 USD (2 678 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (178.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
224.12 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
16.70%
Carga máxima del depósito:
135.68%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
5.09
Transacciones Largas:
153 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
3.00
Beneficio Esperado:
5.36 USD
Beneficio medio:
10.52 USD
Pérdidas medias:
-11.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-77.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-148.29 USD (4)
Crecimiento al mes:
206.79%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
160.98 USD (8.17%)
Reducción relativa:
De balance:
27.92% (160.98 USD)
De fondos:
31.99% (145.51 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|25
|EURUSDb
|21
|EURJPYb
|16
|AUDCHFb
|10
|EURAUDb
|10
|AUDCADb
|9
|EURCADb
|9
|USDCADb
|9
|EURGBPb
|8
|GBPJPYb
|7
|GBPCHFb
|7
|GBPAUDb
|7
|AUDJPYb
|3
|GBPCADb
|3
|GBPNZDb
|2
|AUDUSDb
|2
|GBPUSDb
|2
|EURNZDb
|1
|EURCHFb
|1
|CADJPYb
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDb
|250
|EURUSDb
|135
|EURJPYb
|214
|AUDCHFb
|-161
|EURAUDb
|105
|AUDCADb
|79
|EURCADb
|-30
|USDCADb
|-45
|EURGBPb
|62
|GBPJPYb
|41
|GBPCHFb
|68
|GBPAUDb
|51
|AUDJPYb
|12
|GBPCADb
|1
|GBPNZDb
|27
|AUDUSDb
|2
|GBPUSDb
|32
|EURNZDb
|0
|EURCHFb
|-28
|CADJPYb
|3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDb
|7.8K
|EURUSDb
|626
|EURJPYb
|1.6K
|AUDCHFb
|-236
|EURAUDb
|899
|AUDCADb
|259
|EURCADb
|-917
|USDCADb
|66
|EURGBPb
|312
|GBPJPYb
|405
|GBPCHFb
|361
|GBPAUDb
|655
|AUDJPYb
|235
|GBPCADb
|32
|GBPNZDb
|291
|AUDUSDb
|9
|GBPUSDb
|331
|EURNZDb
|37
|EURCHFb
|-109
|CADJPYb
|49
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +76.20 USD
Peor transacción: -86 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +178.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -77.21 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AMarkets-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Min deposit: 100$
No Stoploss
high risk
50 - 100 % month
No hay comentarios
