Maksim Borodin

Trader Grind

Maksim Borodin
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 3000 USD al mes
incremento desde 2025 211%
AMarkets-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
153
Transacciones Rentables:
117 (76.47%)
Transacciones Irrentables:
36 (23.53%)
Mejor transacción:
76.20 USD
Peor transacción:
-85.96 USD
Beneficio Bruto:
1 230.35 USD (15 283 pips)
Pérdidas Brutas:
-410.36 USD (2 678 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (178.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
224.12 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
16.70%
Carga máxima del depósito:
135.68%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
5.09
Transacciones Largas:
153 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
3.00
Beneficio Esperado:
5.36 USD
Beneficio medio:
10.52 USD
Pérdidas medias:
-11.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-77.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-148.29 USD (4)
Crecimiento al mes:
206.79%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
160.98 USD (8.17%)
Reducción relativa:
De balance:
27.92% (160.98 USD)
De fondos:
31.99% (145.51 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDb 25
EURUSDb 21
EURJPYb 16
AUDCHFb 10
EURAUDb 10
AUDCADb 9
EURCADb 9
USDCADb 9
EURGBPb 8
GBPJPYb 7
GBPCHFb 7
GBPAUDb 7
AUDJPYb 3
GBPCADb 3
GBPNZDb 2
AUDUSDb 2
GBPUSDb 2
EURNZDb 1
EURCHFb 1
CADJPYb 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDb 250
EURUSDb 135
EURJPYb 214
AUDCHFb -161
EURAUDb 105
AUDCADb 79
EURCADb -30
USDCADb -45
EURGBPb 62
GBPJPYb 41
GBPCHFb 68
GBPAUDb 51
AUDJPYb 12
GBPCADb 1
GBPNZDb 27
AUDUSDb 2
GBPUSDb 32
EURNZDb 0
EURCHFb -28
CADJPYb 3
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDb 7.8K
EURUSDb 626
EURJPYb 1.6K
AUDCHFb -236
EURAUDb 899
AUDCADb 259
EURCADb -917
USDCADb 66
EURGBPb 312
GBPJPYb 405
GBPCHFb 361
GBPAUDb 655
AUDJPYb 235
GBPCADb 32
GBPNZDb 291
AUDUSDb 9
GBPUSDb 331
EURNZDb 37
EURCHFb -109
CADJPYb 49
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +76.20 USD
Peor transacción: -86 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +178.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -77.21 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AMarkets-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Min deposit: 100$

No Stoploss 

high risk

50 - 100 % month

No hay comentarios
2026.01.02 08:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 09:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 09:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
