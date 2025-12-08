シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Trader Grind
Maksim Borodin

Trader Grind

Maksim Borodin
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  3000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 211%
AMarkets-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
153
利益トレード:
117 (76.47%)
損失トレード:
36 (23.53%)
ベストトレード:
76.20 USD
最悪のトレード:
-85.96 USD
総利益:
1 230.35 USD (15 283 pips)
総損失:
-410.36 USD (2 678 pips)
最大連続の勝ち:
20 (178.20 USD)
最大連続利益:
224.12 USD (13)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
16.70%
最大入金額:
135.68%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
5.09
長いトレード:
153 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
3.00
期待されたペイオフ:
5.36 USD
平均利益:
10.52 USD
平均損失:
-11.40 USD
最大連続の負け:
6 (-77.21 USD)
最大連続損失:
-148.29 USD (4)
月間成長:
206.79%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
160.98 USD (8.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.92% (160.98 USD)
エクイティによる:
31.99% (145.51 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDb 25
EURUSDb 21
EURJPYb 16
AUDCHFb 10
EURAUDb 10
AUDCADb 9
EURCADb 9
USDCADb 9
EURGBPb 8
GBPJPYb 7
GBPCHFb 7
GBPAUDb 7
AUDJPYb 3
GBPCADb 3
GBPNZDb 2
AUDUSDb 2
GBPUSDb 2
EURNZDb 1
EURCHFb 1
CADJPYb 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDb 250
EURUSDb 135
EURJPYb 214
AUDCHFb -161
EURAUDb 105
AUDCADb 79
EURCADb -30
USDCADb -45
EURGBPb 62
GBPJPYb 41
GBPCHFb 68
GBPAUDb 51
AUDJPYb 12
GBPCADb 1
GBPNZDb 27
AUDUSDb 2
GBPUSDb 32
EURNZDb 0
EURCHFb -28
CADJPYb 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDb 7.8K
EURUSDb 626
EURJPYb 1.6K
AUDCHFb -236
EURAUDb 899
AUDCADb 259
EURCADb -917
USDCADb 66
EURGBPb 312
GBPJPYb 405
GBPCHFb 361
GBPAUDb 655
AUDJPYb 235
GBPCADb 32
GBPNZDb 291
AUDUSDb 9
GBPUSDb 331
EURNZDb 37
EURCHFb -109
CADJPYb 49
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +76.20 USD
最悪のトレード: -86 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +178.20 USD
最大連続損失: -77.21 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AMarkets-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Min deposit: 100$

No Stoploss 

high risk

50 - 100 % month

2026.01.02 08:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 09:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 09:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
