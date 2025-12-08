- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
153
利益トレード:
117 (76.47%)
損失トレード:
36 (23.53%)
ベストトレード:
76.20 USD
最悪のトレード:
-85.96 USD
総利益:
1 230.35 USD (15 283 pips)
総損失:
-410.36 USD (2 678 pips)
最大連続の勝ち:
20 (178.20 USD)
最大連続利益:
224.12 USD (13)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
16.70%
最大入金額:
135.68%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
5.09
長いトレード:
153 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
3.00
期待されたペイオフ:
5.36 USD
平均利益:
10.52 USD
平均損失:
-11.40 USD
最大連続の負け:
6 (-77.21 USD)
最大連続損失:
-148.29 USD (4)
月間成長:
206.79%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
160.98 USD (8.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.92% (160.98 USD)
エクイティによる:
31.99% (145.51 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|25
|EURUSDb
|21
|EURJPYb
|16
|AUDCHFb
|10
|EURAUDb
|10
|AUDCADb
|9
|EURCADb
|9
|USDCADb
|9
|EURGBPb
|8
|GBPJPYb
|7
|GBPCHFb
|7
|GBPAUDb
|7
|AUDJPYb
|3
|GBPCADb
|3
|GBPNZDb
|2
|AUDUSDb
|2
|GBPUSDb
|2
|EURNZDb
|1
|EURCHFb
|1
|CADJPYb
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDb
|250
|EURUSDb
|135
|EURJPYb
|214
|AUDCHFb
|-161
|EURAUDb
|105
|AUDCADb
|79
|EURCADb
|-30
|USDCADb
|-45
|EURGBPb
|62
|GBPJPYb
|41
|GBPCHFb
|68
|GBPAUDb
|51
|AUDJPYb
|12
|GBPCADb
|1
|GBPNZDb
|27
|AUDUSDb
|2
|GBPUSDb
|32
|EURNZDb
|0
|EURCHFb
|-28
|CADJPYb
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDb
|7.8K
|EURUSDb
|626
|EURJPYb
|1.6K
|AUDCHFb
|-236
|EURAUDb
|899
|AUDCADb
|259
|EURCADb
|-917
|USDCADb
|66
|EURGBPb
|312
|GBPJPYb
|405
|GBPCHFb
|361
|GBPAUDb
|655
|AUDJPYb
|235
|GBPCADb
|32
|GBPNZDb
|291
|AUDUSDb
|9
|GBPUSDb
|331
|EURNZDb
|37
|EURCHFb
|-109
|CADJPYb
|49
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +76.20 USD
最悪のトレード: -86 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +178.20 USD
最大連続損失: -77.21 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AMarkets-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Min deposit: 100$
No Stoploss
high risk
50 - 100 % month
レビューなし
