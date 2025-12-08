- Crescita
Trade:
23
Profit Trade:
20 (86.95%)
Loss Trade:
3 (13.04%)
Best Trade:
30.64 USD
Worst Trade:
-4.07 USD
Profitto lordo:
331.14 USD (7 314 pips)
Perdita lorda:
-11.41 USD (422 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (224.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
224.12 USD (13)
Indice di Sharpe:
1.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.74%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
78.56
Long Trade:
23 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
29.02
Profitto previsto:
13.90 USD
Profitto medio:
16.56 USD
Perdita media:
-3.80 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.07 USD (1)
Crescita mensile:
32.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.07 USD (0.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
6.32% (36.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPYb
|10
|XAUUSDb
|5
|AUDJPYb
|3
|EURUSDb
|2
|GBPNZDb
|2
|EURNZDb
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPYb
|190
|XAUUSDb
|65
|AUDJPYb
|12
|EURUSDb
|24
|GBPNZDb
|27
|EURNZDb
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPYb
|1.2K
|XAUUSDb
|5K
|AUDJPYb
|235
|EURUSDb
|74
|GBPNZDb
|291
|EURNZDb
|37
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Best Trade: +30.64 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +224.12 USD
Massima perdita consecutiva: -4.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Min deposit: 500$
No Stoploss
high risk
50 - 100 % month
Non ci sono recensioni
