Maksim Borodin

Trader Grind

Maksim Borodin
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 3000 USD в месяц
прирост с 2025 211%
AMarkets-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
153
Прибыльных трейдов:
117 (76.47%)
Убыточных трейдов:
36 (23.53%)
Лучший трейд:
76.20 USD
Худший трейд:
-85.96 USD
Общая прибыль:
1 230.35 USD (15 283 pips)
Общий убыток:
-410.36 USD (2 678 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (178.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
224.12 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
16.70%
Макс. загрузка депозита:
135.68%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
5.09
Длинных трейдов:
153 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.00
Мат. ожидание:
5.36 USD
Средняя прибыль:
10.52 USD
Средний убыток:
-11.40 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-77.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-148.29 USD (4)
Прирост в месяц:
206.79%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
160.98 USD (8.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.92% (160.98 USD)
По эквити:
31.99% (145.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDb 25
EURUSDb 21
EURJPYb 16
AUDCHFb 10
EURAUDb 10
AUDCADb 9
EURCADb 9
USDCADb 9
EURGBPb 8
GBPJPYb 7
GBPCHFb 7
GBPAUDb 7
AUDJPYb 3
GBPCADb 3
GBPNZDb 2
AUDUSDb 2
GBPUSDb 2
EURNZDb 1
EURCHFb 1
CADJPYb 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDb 250
EURUSDb 135
EURJPYb 214
AUDCHFb -161
EURAUDb 105
AUDCADb 79
EURCADb -30
USDCADb -45
EURGBPb 62
GBPJPYb 41
GBPCHFb 68
GBPAUDb 51
AUDJPYb 12
GBPCADb 1
GBPNZDb 27
AUDUSDb 2
GBPUSDb 32
EURNZDb 0
EURCHFb -28
CADJPYb 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDb 7.8K
EURUSDb 626
EURJPYb 1.6K
AUDCHFb -236
EURAUDb 899
AUDCADb 259
EURCADb -917
USDCADb 66
EURGBPb 312
GBPJPYb 405
GBPCHFb 361
GBPAUDb 655
AUDJPYb 235
GBPCADb 32
GBPNZDb 291
AUDUSDb 9
GBPUSDb 331
EURNZDb 37
EURCHFb -109
CADJPYb 49
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +76.20 USD
Худший трейд: -86 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +178.20 USD
Макс. убыток в серии: -77.21 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AMarkets-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Min deposit: 100$

No Stoploss 

high risk

50 - 100 % month

Нет отзывов
2026.01.02 08:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 09:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 09:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.