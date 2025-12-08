- Прирост
Всего трейдов:
153
Прибыльных трейдов:
117 (76.47%)
Убыточных трейдов:
36 (23.53%)
Лучший трейд:
76.20 USD
Худший трейд:
-85.96 USD
Общая прибыль:
1 230.35 USD (15 283 pips)
Общий убыток:
-410.36 USD (2 678 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (178.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
224.12 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
16.70%
Макс. загрузка депозита:
135.68%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
5.09
Длинных трейдов:
153 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.00
Мат. ожидание:
5.36 USD
Средняя прибыль:
10.52 USD
Средний убыток:
-11.40 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-77.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-148.29 USD (4)
Прирост в месяц:
206.79%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
160.98 USD (8.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.92% (160.98 USD)
По эквити:
31.99% (145.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|25
|EURUSDb
|21
|EURJPYb
|16
|AUDCHFb
|10
|EURAUDb
|10
|AUDCADb
|9
|EURCADb
|9
|USDCADb
|9
|EURGBPb
|8
|GBPJPYb
|7
|GBPCHFb
|7
|GBPAUDb
|7
|AUDJPYb
|3
|GBPCADb
|3
|GBPNZDb
|2
|AUDUSDb
|2
|GBPUSDb
|2
|EURNZDb
|1
|EURCHFb
|1
|CADJPYb
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|250
|EURUSDb
|135
|EURJPYb
|214
|AUDCHFb
|-161
|EURAUDb
|105
|AUDCADb
|79
|EURCADb
|-30
|USDCADb
|-45
|EURGBPb
|62
|GBPJPYb
|41
|GBPCHFb
|68
|GBPAUDb
|51
|AUDJPYb
|12
|GBPCADb
|1
|GBPNZDb
|27
|AUDUSDb
|2
|GBPUSDb
|32
|EURNZDb
|0
|EURCHFb
|-28
|CADJPYb
|3
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|7.8K
|EURUSDb
|626
|EURJPYb
|1.6K
|AUDCHFb
|-236
|EURAUDb
|899
|AUDCADb
|259
|EURCADb
|-917
|USDCADb
|66
|EURGBPb
|312
|GBPJPYb
|405
|GBPCHFb
|361
|GBPAUDb
|655
|AUDJPYb
|235
|GBPCADb
|32
|GBPNZDb
|291
|AUDUSDb
|9
|GBPUSDb
|331
|EURNZDb
|37
|EURCHFb
|-109
|CADJPYb
|49
Лучший трейд: +76.20 USD
Худший трейд: -86 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +178.20 USD
Макс. убыток в серии: -77.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AMarkets-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Min deposit: 100$
No Stoploss
high risk
50 - 100 % month
Нет отзывов
