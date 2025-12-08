SinaisSeções
Maksim Borodin

Trader Grind

Maksim Borodin
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 3000 USD por mês
crescimento desde 2025 211%
AMarkets-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
153
Negociações com lucro:
117 (76.47%)
Negociações com perda:
36 (23.53%)
Melhor negociação:
76.20 USD
Pior negociação:
-85.96 USD
Lucro bruto:
1 230.35 USD (15 283 pips)
Perda bruta:
-410.36 USD (2 678 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (178.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
224.12 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
16.70%
Depósito máximo carregado:
135.68%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
5.09
Negociações longas:
153 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
3.00
Valor esperado:
5.36 USD
Lucro médio:
10.52 USD
Perda média:
-11.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-77.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-148.29 USD (4)
Crescimento mensal:
206.79%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
160.98 USD (8.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.92% (160.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.99% (145.51 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDb 25
EURUSDb 21
EURJPYb 16
AUDCHFb 10
EURAUDb 10
AUDCADb 9
EURCADb 9
USDCADb 9
EURGBPb 8
GBPJPYb 7
GBPCHFb 7
GBPAUDb 7
AUDJPYb 3
GBPCADb 3
GBPNZDb 2
AUDUSDb 2
GBPUSDb 2
EURNZDb 1
EURCHFb 1
CADJPYb 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDb 250
EURUSDb 135
EURJPYb 214
AUDCHFb -161
EURAUDb 105
AUDCADb 79
EURCADb -30
USDCADb -45
EURGBPb 62
GBPJPYb 41
GBPCHFb 68
GBPAUDb 51
AUDJPYb 12
GBPCADb 1
GBPNZDb 27
AUDUSDb 2
GBPUSDb 32
EURNZDb 0
EURCHFb -28
CADJPYb 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDb 7.8K
EURUSDb 626
EURJPYb 1.6K
AUDCHFb -236
EURAUDb 899
AUDCADb 259
EURCADb -917
USDCADb 66
EURGBPb 312
GBPJPYb 405
GBPCHFb 361
GBPAUDb 655
AUDJPYb 235
GBPCADb 32
GBPNZDb 291
AUDUSDb 9
GBPUSDb 331
EURNZDb 37
EURCHFb -109
CADJPYb 49
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +76.20 USD
Pior negociação: -86 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +178.20 USD
Máxima perda consecutiva: -77.21 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AMarkets-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Min deposit: 100$

No Stoploss 

high risk

50 - 100 % month

2026.01.02 08:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 09:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 09:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Trader Grind
3000 USD por mês
211%
0
0
USD
695
USD
5
0%
153
76%
17%
2.99
5.36
USD
32%
1:500
