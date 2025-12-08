- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
153
Negociações com lucro:
117 (76.47%)
Negociações com perda:
36 (23.53%)
Melhor negociação:
76.20 USD
Pior negociação:
-85.96 USD
Lucro bruto:
1 230.35 USD (15 283 pips)
Perda bruta:
-410.36 USD (2 678 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (178.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
224.12 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
16.70%
Depósito máximo carregado:
135.68%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
5.09
Negociações longas:
153 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
3.00
Valor esperado:
5.36 USD
Lucro médio:
10.52 USD
Perda média:
-11.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-77.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-148.29 USD (4)
Crescimento mensal:
206.79%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
160.98 USD (8.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.92% (160.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.99% (145.51 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|25
|EURUSDb
|21
|EURJPYb
|16
|AUDCHFb
|10
|EURAUDb
|10
|AUDCADb
|9
|EURCADb
|9
|USDCADb
|9
|EURGBPb
|8
|GBPJPYb
|7
|GBPCHFb
|7
|GBPAUDb
|7
|AUDJPYb
|3
|GBPCADb
|3
|GBPNZDb
|2
|AUDUSDb
|2
|GBPUSDb
|2
|EURNZDb
|1
|EURCHFb
|1
|CADJPYb
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDb
|250
|EURUSDb
|135
|EURJPYb
|214
|AUDCHFb
|-161
|EURAUDb
|105
|AUDCADb
|79
|EURCADb
|-30
|USDCADb
|-45
|EURGBPb
|62
|GBPJPYb
|41
|GBPCHFb
|68
|GBPAUDb
|51
|AUDJPYb
|12
|GBPCADb
|1
|GBPNZDb
|27
|AUDUSDb
|2
|GBPUSDb
|32
|EURNZDb
|0
|EURCHFb
|-28
|CADJPYb
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDb
|7.8K
|EURUSDb
|626
|EURJPYb
|1.6K
|AUDCHFb
|-236
|EURAUDb
|899
|AUDCADb
|259
|EURCADb
|-917
|USDCADb
|66
|EURGBPb
|312
|GBPJPYb
|405
|GBPCHFb
|361
|GBPAUDb
|655
|AUDJPYb
|235
|GBPCADb
|32
|GBPNZDb
|291
|AUDUSDb
|9
|GBPUSDb
|331
|EURNZDb
|37
|EURCHFb
|-109
|CADJPYb
|49
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +76.20 USD
Pior negociação: -86 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +178.20 USD
Máxima perda consecutiva: -77.21 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AMarkets-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Min deposit: 100$
No Stoploss
high risk
50 - 100 % month
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
3000 USD por mês
211%
0
0
USD
USD
695
USD
USD
5
0%
153
76%
17%
2.99
5.36
USD
USD
32%
1:500