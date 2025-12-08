SignaleKategorien
Maksim Borodin

Trader Grind

Maksim Borodin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 3000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 211%
AMarkets-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
153
Gewinntrades:
117 (76.47%)
Verlusttrades:
36 (23.53%)
Bester Trade:
76.20 USD
Schlechtester Trade:
-85.96 USD
Bruttoprofit:
1 230.35 USD (15 283 pips)
Bruttoverlust:
-410.36 USD (2 678 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (178.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
224.12 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
16.70%
Max deposit load:
135.68%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
5.09
Long-Positionen:
153 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
3.00
Mathematische Gewinnerwartung:
5.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-77.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-148.29 USD (4)
Wachstum pro Monat :
206.79%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
160.98 USD (8.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.92% (160.98 USD)
Kapital:
31.99% (145.51 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDb 25
EURUSDb 21
EURJPYb 16
AUDCHFb 10
EURAUDb 10
AUDCADb 9
EURCADb 9
USDCADb 9
EURGBPb 8
GBPJPYb 7
GBPCHFb 7
GBPAUDb 7
AUDJPYb 3
GBPCADb 3
GBPNZDb 2
AUDUSDb 2
GBPUSDb 2
EURNZDb 1
EURCHFb 1
CADJPYb 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDb 250
EURUSDb 135
EURJPYb 214
AUDCHFb -161
EURAUDb 105
AUDCADb 79
EURCADb -30
USDCADb -45
EURGBPb 62
GBPJPYb 41
GBPCHFb 68
GBPAUDb 51
AUDJPYb 12
GBPCADb 1
GBPNZDb 27
AUDUSDb 2
GBPUSDb 32
EURNZDb 0
EURCHFb -28
CADJPYb 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDb 7.8K
EURUSDb 626
EURJPYb 1.6K
AUDCHFb -236
EURAUDb 899
AUDCADb 259
EURCADb -917
USDCADb 66
EURGBPb 312
GBPJPYb 405
GBPCHFb 361
GBPAUDb 655
AUDJPYb 235
GBPCADb 32
GBPNZDb 291
AUDUSDb 9
GBPUSDb 331
EURNZDb 37
EURCHFb -109
CADJPYb 49
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +76.20 USD
Schlechtester Trade: -86 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +178.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -77.21 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AMarkets-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Min deposit: 100$

No Stoploss 

high risk

50 - 100 % month

Keine Bewertungen
2026.01.02 08:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 09:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 09:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
