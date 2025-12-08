- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
153
Gewinntrades:
117 (76.47%)
Verlusttrades:
36 (23.53%)
Bester Trade:
76.20 USD
Schlechtester Trade:
-85.96 USD
Bruttoprofit:
1 230.35 USD (15 283 pips)
Bruttoverlust:
-410.36 USD (2 678 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (178.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
224.12 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
16.70%
Max deposit load:
135.68%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
5.09
Long-Positionen:
153 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
3.00
Mathematische Gewinnerwartung:
5.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-77.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-148.29 USD (4)
Wachstum pro Monat :
206.79%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
160.98 USD (8.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.92% (160.98 USD)
Kapital:
31.99% (145.51 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|25
|EURUSDb
|21
|EURJPYb
|16
|AUDCHFb
|10
|EURAUDb
|10
|AUDCADb
|9
|EURCADb
|9
|USDCADb
|9
|EURGBPb
|8
|GBPJPYb
|7
|GBPCHFb
|7
|GBPAUDb
|7
|AUDJPYb
|3
|GBPCADb
|3
|GBPNZDb
|2
|AUDUSDb
|2
|GBPUSDb
|2
|EURNZDb
|1
|EURCHFb
|1
|CADJPYb
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDb
|250
|EURUSDb
|135
|EURJPYb
|214
|AUDCHFb
|-161
|EURAUDb
|105
|AUDCADb
|79
|EURCADb
|-30
|USDCADb
|-45
|EURGBPb
|62
|GBPJPYb
|41
|GBPCHFb
|68
|GBPAUDb
|51
|AUDJPYb
|12
|GBPCADb
|1
|GBPNZDb
|27
|AUDUSDb
|2
|GBPUSDb
|32
|EURNZDb
|0
|EURCHFb
|-28
|CADJPYb
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDb
|7.8K
|EURUSDb
|626
|EURJPYb
|1.6K
|AUDCHFb
|-236
|EURAUDb
|899
|AUDCADb
|259
|EURCADb
|-917
|USDCADb
|66
|EURGBPb
|312
|GBPJPYb
|405
|GBPCHFb
|361
|GBPAUDb
|655
|AUDJPYb
|235
|GBPCADb
|32
|GBPNZDb
|291
|AUDUSDb
|9
|GBPUSDb
|331
|EURNZDb
|37
|EURCHFb
|-109
|CADJPYb
|49
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +76.20 USD
Schlechtester Trade: -86 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +178.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -77.21 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AMarkets-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Min deposit: 100$
No Stoploss
high risk
50 - 100 % month
