SinyallerBölümler
LU KUEI LIEH

EXNESS M

LU KUEI LIEH
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 100%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
607
Kârla kapanan işlemler:
262 (43.16%)
Zararla kapanan işlemler:
345 (56.84%)
En iyi işlem:
409.85 USD
En kötü işlem:
-244.56 USD
Brüt kâr:
12 143.22 USD (4 330 144 pips)
Brüt zarar:
-8 022.21 USD (4 655 688 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (941.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 137.61 USD (9)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
29.07%
Maks. mevduat yükü:
4.50%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.76
Alış işlemleri:
487 (80.23%)
Satış işlemleri:
120 (19.77%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
6.79 USD
Ortalama kâr:
46.35 USD
Ortalama zarar:
-23.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-165.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 135.46 USD (17)
Aylık büyüme:
48.26%
Yıllık tahmin:
585.55%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 347.07 USD (21.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.21% (2 347.07 USD)
Varlığa göre:
3.12% (199.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 474
BTCUSD 82
US30 51
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4.5K
BTCUSD -239
US30 -151
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.1M
BTCUSD -1.4M
US30 -15K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +409.85 USD
En kötü işlem: -245 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +941.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -165.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real5
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
ClonTrader-Live
0.00 × 13
Exness-MT5Real31
0.00 × 6
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real22
0.00 × 15
Weltrade-Real
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 38
DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
FXGT-Live
0.00 × 6
PUPrime-Live
0.00 × 11
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 24
BlackBullMarkets-Live
0.01 × 97
KuberaCapitalMarkets-Server
0.07 × 361
Exness-MT5Real8
0.30 × 256
Pepperstone-MT5-Live01
0.48 × 524
Tickmill-Live
0.60 × 10
Exness-MT5Real3
1.97 × 457
9 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.23 23:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 22:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 16:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 22:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 21:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 18:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 06:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.04% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.