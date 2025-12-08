- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
607
Kârla kapanan işlemler:
262 (43.16%)
Zararla kapanan işlemler:
345 (56.84%)
En iyi işlem:
409.85 USD
En kötü işlem:
-244.56 USD
Brüt kâr:
12 143.22 USD (4 330 144 pips)
Brüt zarar:
-8 022.21 USD (4 655 688 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (941.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 137.61 USD (9)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
29.07%
Maks. mevduat yükü:
4.50%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.76
Alış işlemleri:
487 (80.23%)
Satış işlemleri:
120 (19.77%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
6.79 USD
Ortalama kâr:
46.35 USD
Ortalama zarar:
-23.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-165.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 135.46 USD (17)
Aylık büyüme:
48.26%
Yıllık tahmin:
585.55%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 347.07 USD (21.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.21% (2 347.07 USD)
Varlığa göre:
3.12% (199.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|474
|BTCUSD
|82
|US30
|51
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4.5K
|BTCUSD
|-239
|US30
|-151
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.1M
|BTCUSD
|-1.4M
|US30
|-15K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +409.85 USD
En kötü işlem: -245 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +941.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -165.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
ClonTrader-Live
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 6
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real22
|0.00 × 15
|
Weltrade-Real
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 38
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
FXGT-Live
|0.00 × 6
|
PUPrime-Live
|0.00 × 11
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|0.01 × 97
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.07 × 361
|
Exness-MT5Real8
|0.30 × 256
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.48 × 524
|
Tickmill-Live
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real3
|1.97 × 457
İnceleme yok
