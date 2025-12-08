SeñalesSecciones
LU KUEI LIEH

EXNESS M

LU KUEI LIEH
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 83%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
624
Transacciones Rentables:
263 (42.14%)
Transacciones Irrentables:
361 (57.85%)
Mejor transacción:
409.85 USD
Peor transacción:
-244.56 USD
Beneficio Bruto:
12 151.20 USD (4 332 805 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 559.14 USD (4 771 894 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (941.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 137.61 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
25.53%
Carga máxima del depósito:
6.77%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
1.53
Transacciones Largas:
504 (80.77%)
Transacciones Cortas:
120 (19.23%)
Factor de Beneficio:
1.42
Beneficio Esperado:
5.76 USD
Beneficio medio:
46.20 USD
Pérdidas medias:
-23.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-165.53 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 135.46 USD (17)
Crecimiento al mes:
35.92%
Pronóstico anual:
435.87%
Trading algorítmico:
50%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2 347.07 USD (21.68%)
Reducción relativa:
De balance:
26.21% (2 347.07 USD)
De fondos:
3.12% (199.52 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 491
BTCUSD 82
US30 51
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 4K
BTCUSD -239
US30 -151
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 1M
BTCUSD -1.4M
US30 -15K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +409.85 USD
Peor transacción: -245 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 17
Beneficio máximo consecutivo: +941.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -165.53 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real5
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
ClonTrader-Live
0.00 × 13
Exness-MT5Real31
0.00 × 6
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real22
0.00 × 15
Weltrade-Real
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 38
DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
FXGT-Live
0.00 × 6
PUPrime-Live
0.00 × 11
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 24
BlackBullMarkets-Live
0.01 × 97
KuberaCapitalMarkets-Server
0.07 × 361
Exness-MT5Real8
0.30 × 256
Pepperstone-MT5-Live01
0.48 × 524
Tickmill-Live
0.60 × 10
Exness-MT5Real3
1.97 × 457
otros 9...
No hay comentarios
2025.12.26 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 23:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 22:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 16:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 22:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 21:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 18:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 06:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.04% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
