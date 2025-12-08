- 成长
交易:
614
盈利交易:
262 (42.67%)
亏损交易:
352 (57.33%)
最好交易:
409.85 USD
最差交易:
-244.56 USD
毛利:
12 143.22 USD (4 330 144 pips)
毛利亏损:
-8 355.33 USD (4 703 958 pips)
最大连续赢利:
15 (941.06 USD)
最大连续盈利:
1 137.61 USD (9)
夏普比率:
0.11
交易活动:
25.53%
最大入金加载:
6.77%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.61
长期交易:
494 (80.46%)
短期交易:
120 (19.54%)
利润因子:
1.45
预期回报:
6.17 USD
平均利润:
46.35 USD
平均损失:
-23.74 USD
最大连续失误:
21 (-165.53 USD)
最大连续亏损:
-1 135.46 USD (17)
每月增长:
38.99%
年度预测:
473.12%
算法交易:
50%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2 347.07 USD (21.68%)
相对跌幅:
结余:
26.21% (2 347.07 USD)
净值:
3.12% (199.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|481
|BTCUSD
|82
|US30
|51
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.2K
|BTCUSD
|-239
|US30
|-151
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.1M
|BTCUSD
|-1.4M
|US30
|-15K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +409.85 USD
最差交易: -245 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +941.06 USD
最大连续亏损: -165.53 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
ClonTrader-Live
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 6
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real22
|0.00 × 15
|
Weltrade-Real
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 38
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
FXGT-Live
|0.00 × 6
|
PUPrime-Live
|0.00 × 11
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|0.01 × 97
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.07 × 361
|
Exness-MT5Real8
|0.30 × 256
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.48 × 524
|
Tickmill-Live
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real3
|1.97 × 457
