LU KUEI LIEH

EXNESS M

LU KUEI LIEH
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 98%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
609
Bénéfice trades:
262 (43.02%)
Perte trades:
347 (56.98%)
Meilleure transaction:
409.85 USD
Pire transaction:
-244.56 USD
Bénéfice brut:
12 143.22 USD (4 330 144 pips)
Perte brute:
-8 064.21 USD (4 669 688 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (941.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 137.61 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
29.07%
Charge de dépôt maximale:
4.50%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
48
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.74
Longs trades:
489 (80.30%)
Courts trades:
120 (19.70%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
6.70 USD
Bénéfice moyen:
46.35 USD
Perte moyenne:
-23.24 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-165.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 135.46 USD (17)
Croissance mensuelle:
47.26%
Prévision annuelle:
573.41%
Algo trading:
50%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 347.07 USD (21.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.21% (2 347.07 USD)
Par fonds propres:
3.12% (199.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 476
BTCUSD 82
US30 51
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4.5K
BTCUSD -239
US30 -151
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.1M
BTCUSD -1.4M
US30 -15K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +409.85 USD
Pire transaction: -245 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +941.06 USD
Perte consécutive maximale: -165.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real5
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
ClonTrader-Live
0.00 × 13
Exness-MT5Real31
0.00 × 6
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real22
0.00 × 15
Weltrade-Real
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 38
DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
FXGT-Live
0.00 × 6
PUPrime-Live
0.00 × 11
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 24
BlackBullMarkets-Live
0.01 × 97
KuberaCapitalMarkets-Server
0.07 × 361
Exness-MT5Real8
0.30 × 256
Pepperstone-MT5-Live01
0.48 × 524
Tickmill-Live
0.60 × 10
Exness-MT5Real3
1.97 × 457
9 plus...
Aucun avis
2025.12.23 23:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 22:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 16:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 22:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 21:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 18:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 06:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.04% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EXNESS M
999 USD par mois
98%
0
0
USD
6.2K
USD
17
50%
609
43%
29%
1.50
6.70
USD
26%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.