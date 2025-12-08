- 자본
- 축소
트레이드:
648
이익 거래:
272 (41.97%)
손실 거래:
376 (58.02%)
최고의 거래:
409.85 USD
최악의 거래:
-244.56 USD
총 수익:
12 782.06 USD (4 543 091 pips)
총 손실:
-8 928.20 USD (4 894 902 pips)
연속 최대 이익:
15 (941.06 USD)
연속 최대 이익:
1 137.61 USD (9)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
24.25%
최대 입금량:
6.77%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.64
롱(주식매수):
507 (78.24%)
숏(주식차입매도):
141 (21.76%)
수익 요인:
1.43
기대수익:
5.95 USD
평균 이익:
46.99 USD
평균 손실:
-23.75 USD
연속 최대 손실:
21 (-165.53 USD)
연속 최대 손실:
-1 135.46 USD (17)
월별 성장률:
17.96%
연간 예측:
217.86%
Algo 트레이딩:
50%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2 347.07 USD (21.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.21% (2 347.07 USD)
자본금별:
3.12% (199.52 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|515
|BTCUSD
|82
|US30
|51
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|4.2K
|BTCUSD
|-239
|US30
|-151
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.1M
|BTCUSD
|-1.4M
|US30
|-15K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +409.85 USD
최악의 거래: -245 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 17
연속 최대 이익: +941.06 USD
연속 최대 손실: -165.53 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
ClonTrader-Live
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 6
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real22
|0.00 × 15
|
Weltrade-Real
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 38
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
FXGT-Live
|0.00 × 6
|
PUPrime-Live
|0.00 × 11
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|0.01 × 97
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.07 × 361
|
Exness-MT5Real8
|0.30 × 256
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.48 × 524
|
Tickmill-Live
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real3
|1.97 × 457
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
91%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
18
50%
648
41%
24%
1.43
5.95
USD
USD
26%
1:500