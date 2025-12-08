SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / EXNESS M
LU KUEI LIEH

EXNESS M

LU KUEI LIEH
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 82%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
629
Gewinntrades:
265 (42.13%)
Verlusttrades:
364 (57.87%)
Bester Trade:
409.85 USD
Schlechtester Trade:
-244.56 USD
Bruttoprofit:
12 216.07 USD (4 354 429 pips)
Bruttoverlust:
-8 634.82 USD (4 797 118 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (941.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 137.61 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
24.51%
Max deposit load:
6.77%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
32
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
1.53
Long-Positionen:
505 (80.29%)
Short-Positionen:
124 (19.71%)
Profit-Faktor:
1.41
Mathematische Gewinnerwartung:
5.69 USD
Durchschnittlicher Profit:
46.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.72 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-165.53 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 135.46 USD (17)
Wachstum pro Monat :
16.90%
Jahresprognose:
205.06%
Algo-Trading:
50%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2 347.07 USD (21.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.21% (2 347.07 USD)
Kapital:
3.12% (199.52 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 496
BTCUSD 82
US30 51
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 4K
BTCUSD -239
US30 -151
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 1M
BTCUSD -1.4M
US30 -15K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +409.85 USD
Schlechtester Trade: -245 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +941.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -165.53 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real5
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
ClonTrader-Live
0.00 × 13
Exness-MT5Real31
0.00 × 6
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real22
0.00 × 15
Weltrade-Real
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 38
DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
FXGT-Live
0.00 × 6
PUPrime-Live
0.00 × 11
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 24
BlackBullMarkets-Live
0.01 × 97
KuberaCapitalMarkets-Server
0.07 × 361
Exness-MT5Real8
0.30 × 256
Pepperstone-MT5-Live01
0.48 × 524
Tickmill-Live
0.60 × 10
Exness-MT5Real3
1.97 × 457
noch 9 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 11:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 04:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 03:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 23:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 22:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 16:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 22:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 21:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 18:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 06:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.04% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
