- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
609
Прибыльных трейдов:
262 (43.02%)
Убыточных трейдов:
347 (56.98%)
Лучший трейд:
409.85 USD
Худший трейд:
-244.56 USD
Общая прибыль:
12 143.22 USD (4 330 144 pips)
Общий убыток:
-8 064.21 USD (4 669 688 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (941.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 137.61 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
29.07%
Макс. загрузка депозита:
4.50%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.74
Длинных трейдов:
489 (80.30%)
Коротких трейдов:
120 (19.70%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
6.70 USD
Средняя прибыль:
46.35 USD
Средний убыток:
-23.24 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-165.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 135.46 USD (17)
Прирост в месяц:
47.26%
Годовой прогноз:
573.41%
Алготрейдинг:
50%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 347.07 USD (21.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.21% (2 347.07 USD)
По эквити:
3.12% (199.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|476
|BTCUSD
|82
|US30
|51
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.5K
|BTCUSD
|-239
|US30
|-151
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.1M
|BTCUSD
|-1.4M
|US30
|-15K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +409.85 USD
Худший трейд: -245 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +941.06 USD
Макс. убыток в серии: -165.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
ClonTrader-Live
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 6
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real22
|0.00 × 15
|
Weltrade-Real
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 38
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
FXGT-Live
|0.00 × 6
|
PUPrime-Live
|0.00 × 11
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|0.01 × 97
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.07 × 361
|
Exness-MT5Real8
|0.30 × 256
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.48 × 524
|
Tickmill-Live
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real3
|1.97 × 457
еще 9...
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
98%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
17
50%
609
43%
29%
1.50
6.70
USD
USD
26%
1:500