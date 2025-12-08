СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / EXNESS M
LU KUEI LIEH

EXNESS M

LU KUEI LIEH
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 98%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
609
Прибыльных трейдов:
262 (43.02%)
Убыточных трейдов:
347 (56.98%)
Лучший трейд:
409.85 USD
Худший трейд:
-244.56 USD
Общая прибыль:
12 143.22 USD (4 330 144 pips)
Общий убыток:
-8 064.21 USD (4 669 688 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (941.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 137.61 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
29.07%
Макс. загрузка депозита:
4.50%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.74
Длинных трейдов:
489 (80.30%)
Коротких трейдов:
120 (19.70%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
6.70 USD
Средняя прибыль:
46.35 USD
Средний убыток:
-23.24 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-165.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 135.46 USD (17)
Прирост в месяц:
47.26%
Годовой прогноз:
573.41%
Алготрейдинг:
50%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 347.07 USD (21.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.21% (2 347.07 USD)
По эквити:
3.12% (199.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 476
BTCUSD 82
US30 51
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.5K
BTCUSD -239
US30 -151
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.1M
BTCUSD -1.4M
US30 -15K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +409.85 USD
Худший трейд: -245 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +941.06 USD
Макс. убыток в серии: -165.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real5
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
ClonTrader-Live
0.00 × 13
Exness-MT5Real31
0.00 × 6
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real22
0.00 × 15
Weltrade-Real
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 38
DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
FXGT-Live
0.00 × 6
PUPrime-Live
0.00 × 11
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 24
BlackBullMarkets-Live
0.01 × 97
KuberaCapitalMarkets-Server
0.07 × 361
Exness-MT5Real8
0.30 × 256
Pepperstone-MT5-Live01
0.48 × 524
Tickmill-Live
0.60 × 10
Exness-MT5Real3
1.97 × 457
еще 9...
Нет отзывов
2025.12.23 23:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 22:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 16:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 22:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 21:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 18:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 06:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.04% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
