- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
624
Negociações com lucro:
263 (42.14%)
Negociações com perda:
361 (57.85%)
Melhor negociação:
409.85 USD
Pior negociação:
-244.56 USD
Lucro bruto:
12 151.20 USD (4 332 805 pips)
Perda bruta:
-8 559.14 USD (4 771 894 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (941.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 137.61 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
25.53%
Depósito máximo carregado:
6.77%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.53
Negociações longas:
504 (80.77%)
Negociações curtas:
120 (19.23%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
5.76 USD
Lucro médio:
46.20 USD
Perda média:
-23.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-165.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 135.46 USD (17)
Crescimento mensal:
35.92%
Previsão anual:
435.87%
Algotrading:
50%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2 347.07 USD (21.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.21% (2 347.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.12% (199.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|491
|BTCUSD
|82
|US30
|51
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|4K
|BTCUSD
|-239
|US30
|-151
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1M
|BTCUSD
|-1.4M
|US30
|-15K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +409.85 USD
Pior negociação: -245 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +941.06 USD
Máxima perda consecutiva: -165.53 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
ClonTrader-Live
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 6
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real22
|0.00 × 15
|
Weltrade-Real
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 38
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
FXGT-Live
|0.00 × 6
|
PUPrime-Live
|0.00 × 11
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|0.01 × 97
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.07 × 361
|
Exness-MT5Real8
|0.30 × 256
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.48 × 524
|
Tickmill-Live
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real3
|1.97 × 457
9 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
83%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
17
50%
624
42%
26%
1.41
5.76
USD
USD
26%
1:500