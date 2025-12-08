SinaisSeções
LU KUEI LIEH

EXNESS M

LU KUEI LIEH
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 83%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
624
Negociações com lucro:
263 (42.14%)
Negociações com perda:
361 (57.85%)
Melhor negociação:
409.85 USD
Pior negociação:
-244.56 USD
Lucro bruto:
12 151.20 USD (4 332 805 pips)
Perda bruta:
-8 559.14 USD (4 771 894 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (941.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 137.61 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
25.53%
Depósito máximo carregado:
6.77%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.53
Negociações longas:
504 (80.77%)
Negociações curtas:
120 (19.23%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
5.76 USD
Lucro médio:
46.20 USD
Perda média:
-23.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-165.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 135.46 USD (17)
Crescimento mensal:
35.92%
Previsão anual:
435.87%
Algotrading:
50%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2 347.07 USD (21.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.21% (2 347.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.12% (199.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 491
BTCUSD 82
US30 51
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 4K
BTCUSD -239
US30 -151
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 1M
BTCUSD -1.4M
US30 -15K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +409.85 USD
Pior negociação: -245 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +941.06 USD
Máxima perda consecutiva: -165.53 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real5
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
ClonTrader-Live
0.00 × 13
Exness-MT5Real31
0.00 × 6
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real22
0.00 × 15
Weltrade-Real
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 38
DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
FXGT-Live
0.00 × 6
PUPrime-Live
0.00 × 11
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 24
BlackBullMarkets-Live
0.01 × 97
KuberaCapitalMarkets-Server
0.07 × 361
Exness-MT5Real8
0.30 × 256
Pepperstone-MT5-Live01
0.48 × 524
Tickmill-Live
0.60 × 10
Exness-MT5Real3
1.97 × 457
9 mais ...
Sem comentários
2025.12.26 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 23:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 22:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 16:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 22:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 21:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 18:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 06:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.04% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
