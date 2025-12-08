- Crescita
Trade:
609
Profit Trade:
262 (43.02%)
Loss Trade:
347 (56.98%)
Best Trade:
409.85 USD
Worst Trade:
-244.56 USD
Profitto lordo:
12 143.22 USD (4 330 144 pips)
Perdita lorda:
-8 064.21 USD (4 669 688 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (941.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 137.61 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
29.07%
Massimo carico di deposito:
4.50%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.74
Long Trade:
489 (80.30%)
Short Trade:
120 (19.70%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
6.70 USD
Profitto medio:
46.35 USD
Perdita media:
-23.24 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-165.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 135.46 USD (17)
Crescita mensile:
47.26%
Previsione annuale:
573.41%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 347.07 USD (21.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.21% (2 347.07 USD)
Per equità:
3.12% (199.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|476
|BTCUSD
|82
|US30
|51
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.5K
|BTCUSD
|-239
|US30
|-151
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.1M
|BTCUSD
|-1.4M
|US30
|-15K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +409.85 USD
Worst Trade: -245 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +941.06 USD
Massima perdita consecutiva: -165.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
ClonTrader-Live
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 6
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real22
|0.00 × 15
|
Weltrade-Real
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 38
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
FXGT-Live
|0.00 × 6
|
PUPrime-Live
|0.00 × 11
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|0.01 × 97
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.07 × 361
|
Exness-MT5Real8
|0.30 × 256
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.48 × 524
|
Tickmill-Live
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real3
|1.97 × 457
