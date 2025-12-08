SegnaliSezioni
LU KUEI LIEH

EXNESS M

LU KUEI LIEH
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 98%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
609
Profit Trade:
262 (43.02%)
Loss Trade:
347 (56.98%)
Best Trade:
409.85 USD
Worst Trade:
-244.56 USD
Profitto lordo:
12 143.22 USD (4 330 144 pips)
Perdita lorda:
-8 064.21 USD (4 669 688 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (941.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 137.61 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
29.07%
Massimo carico di deposito:
4.50%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.74
Long Trade:
489 (80.30%)
Short Trade:
120 (19.70%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
6.70 USD
Profitto medio:
46.35 USD
Perdita media:
-23.24 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-165.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 135.46 USD (17)
Crescita mensile:
47.26%
Previsione annuale:
573.41%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 347.07 USD (21.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.21% (2 347.07 USD)
Per equità:
3.12% (199.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 476
BTCUSD 82
US30 51
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4.5K
BTCUSD -239
US30 -151
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.1M
BTCUSD -1.4M
US30 -15K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +409.85 USD
Worst Trade: -245 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +941.06 USD
Massima perdita consecutiva: -165.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real5
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
ClonTrader-Live
0.00 × 13
Exness-MT5Real31
0.00 × 6
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real22
0.00 × 15
Weltrade-Real
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 38
DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
FXGT-Live
0.00 × 6
PUPrime-Live
0.00 × 11
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 24
BlackBullMarkets-Live
0.01 × 97
KuberaCapitalMarkets-Server
0.07 × 361
Exness-MT5Real8
0.30 × 256
Pepperstone-MT5-Live01
0.48 × 524
Tickmill-Live
0.60 × 10
Exness-MT5Real3
1.97 × 457
9 più
Non ci sono recensioni
2025.12.23 23:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 22:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 16:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 22:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 21:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 18:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 06:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.04% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.