- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
624
利益トレード:
263 (42.14%)
損失トレード:
361 (57.85%)
ベストトレード:
409.85 USD
最悪のトレード:
-244.56 USD
総利益:
12 151.20 USD (4 332 805 pips)
総損失:
-8 559.14 USD (4 771 894 pips)
最大連続の勝ち:
15 (941.06 USD)
最大連続利益:
1 137.61 USD (9)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
25.53%
最大入金額:
6.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.53
長いトレード:
504 (80.77%)
短いトレード:
120 (19.23%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
5.76 USD
平均利益:
46.20 USD
平均損失:
-23.71 USD
最大連続の負け:
21 (-165.53 USD)
最大連続損失:
-1 135.46 USD (17)
月間成長:
35.92%
年間予想:
435.87%
アルゴリズム取引:
50%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2 347.07 USD (21.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.21% (2 347.07 USD)
エクイティによる:
3.12% (199.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|491
|BTCUSD
|82
|US30
|51
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|4K
|BTCUSD
|-239
|US30
|-151
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1M
|BTCUSD
|-1.4M
|US30
|-15K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +409.85 USD
最悪のトレード: -245 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +941.06 USD
最大連続損失: -165.53 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
ClonTrader-Live
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 6
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real22
|0.00 × 15
|
Weltrade-Real
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 38
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
FXGT-Live
|0.00 × 6
|
PUPrime-Live
|0.00 × 11
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|0.01 × 97
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.07 × 361
|
Exness-MT5Real8
|0.30 × 256
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.48 × 524
|
Tickmill-Live
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real3
|1.97 × 457
レビューなし
