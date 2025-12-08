シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / EXNESS M
LU KUEI LIEH

EXNESS M

LU KUEI LIEH
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 83%
Exness-MT5Real5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
624
利益トレード:
263 (42.14%)
損失トレード:
361 (57.85%)
ベストトレード:
409.85 USD
最悪のトレード:
-244.56 USD
総利益:
12 151.20 USD (4 332 805 pips)
総損失:
-8 559.14 USD (4 771 894 pips)
最大連続の勝ち:
15 (941.06 USD)
最大連続利益:
1 137.61 USD (9)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
25.53%
最大入金額:
6.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.53
長いトレード:
504 (80.77%)
短いトレード:
120 (19.23%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
5.76 USD
平均利益:
46.20 USD
平均損失:
-23.71 USD
最大連続の負け:
21 (-165.53 USD)
最大連続損失:
-1 135.46 USD (17)
月間成長:
35.92%
年間予想:
435.87%
アルゴリズム取引:
50%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2 347.07 USD (21.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.21% (2 347.07 USD)
エクイティによる:
3.12% (199.52 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 491
BTCUSD 82
US30 51
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 4K
BTCUSD -239
US30 -151
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 1M
BTCUSD -1.4M
US30 -15K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +409.85 USD
最悪のトレード: -245 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +941.06 USD
最大連続損失: -165.53 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real5
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
ClonTrader-Live
0.00 × 13
Exness-MT5Real31
0.00 × 6
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real22
0.00 × 15
Weltrade-Real
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 38
DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
FXGT-Live
0.00 × 6
PUPrime-Live
0.00 × 11
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 24
BlackBullMarkets-Live
0.01 × 97
KuberaCapitalMarkets-Server
0.07 × 361
Exness-MT5Real8
0.30 × 256
Pepperstone-MT5-Live01
0.48 × 524
Tickmill-Live
0.60 × 10
Exness-MT5Real3
1.97 × 457
9 より多く...
レビューなし
2025.12.26 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 23:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 22:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 16:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 22:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 21:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 18:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 06:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.04% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
