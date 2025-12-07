- Büyüme
|Nikkei225
|7
|BTCUSD
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|Nikkei225
|2
|BTCUSD
|3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|Nikkei225
|27K
|BTCUSD
|32K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
damos señal FOREX y INDICE. para aquellos suscriptores tener en cuenta que manejas cuentas moderadas de 200 usd. para poder trabajar y no tener problema en copiar/ señales. nuestro propósito es manejar las cuentas con baja tasa de perdida y control de nuestra cuenta.
Perfecto para operadores que prefieren operar con volatilidad de forma disciplinada, con lógica adaptativa y control pragmático del riesgo.
Esta cuenta Vantage la cual es es mucho mas controlable las perdidas y poder cortarlas y tener la mayor ganancia para poder subir la cuenta sin temor a perdida total.
Broker: Vantage International
💡 Apalancamiento: 1:500
💸 Suscripción: $30/mes
dejo lik para que se incriban
https://www.vantagemarkets.com/forex-trading/forex-trading-account/?utm_source=promo&utm_medium=social&utm_campaign=RAF&utm_term=NA&utm_content=NA&c=tF+3xPPM19tRLbA7/b+Ayg==
cuando se inscriban pueden agregar en telegran para poder conversar. saludos cordiales
nuestro telegram: https://t.me/Forexmat24
