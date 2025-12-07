SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Mateo2trader25
Juan Carlos Santaria Leuyacc

Mateo2trader25

Juan Carlos Santaria Leuyacc
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 8%
VantageInternational-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.75 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
4.92 USD (58 771 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
9 (4.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.92 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.93
Attività di trading:
133.88%
Massimo carico di deposito:
4.28%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
0.55 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
21.00% (12.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Nikkei225 7
BTCUSD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Nikkei225 2
BTCUSD 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Nikkei225 27K
BTCUSD 32K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.75 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +4.92 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live
0.00 × 8
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

damos señal FOREX y INDICE. para aquellos suscriptores tener en cuenta que manejas cuentas moderadas de 200 usd. para poder trabajar y no tener problema en copiar/ señales. nuestro propósito es manejar las cuentas con baja tasa de perdida y control de nuestra cuenta.

Perfecto para operadores que prefieren operar con volatilidad de forma disciplinada, con lógica adaptativa y control pragmático del riesgo.

Esta cuenta Vantage la cual es es mucho mas controlable las perdidas y poder cortarlas y tener la mayor ganancia para poder subir la cuenta sin temor a perdida total.

Broker: Vantage International
💡 ​​Apalancamiento: 1:500
💸 Suscripción: $30/mes
dejo lik para que se incriban

https://www.vantagemarkets.com/forex-trading/forex-trading-account/?utm_source=promo&amp;utm_medium=social&utm_campaign=RAF&utm_term=NA&utm_content=NA&c=tF+3xPPM19tRLbA7/b+Ayg==

cuando se inscriban pueden agregar en telegran para poder conversar. saludos cordiales

nuestro telegram: https://t.me/Forexmat24


Non ci sono recensioni
2025.12.08 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 13:08
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.07 13:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 13:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Mateo2trader25
30USD al mese
8%
0
0
USD
65
USD
1
0%
9
100%
134%
n/a
0.55
USD
21%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.