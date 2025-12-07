시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Mateo2trader25
Juan Carlos Santaria Leuyacc

Mateo2trader25

Juan Carlos Santaria Leuyacc
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 32%
VantageInternational-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
131
이익 거래:
118 (90.07%)
손실 거래:
13 (9.92%)
최고의 거래:
2.59 USD
최악의 거래:
-7.66 USD
총 수익:
69.01 USD (544 485 pips)
총 손실:
-14.04 USD (165 687 pips)
연속 최대 이익:
32 (18.26 USD)
연속 최대 이익:
18.26 USD (32)
샤프 비율:
0.56
거래 활동:
44.33%
최대 입금량:
12.37%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
5.87
롱(주식매수):
131 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
4.92
기대수익:
0.42 USD
평균 이익:
0.58 USD
평균 손실:
-1.08 USD
연속 최대 손실:
5 (-2.65 USD)
연속 최대 손실:
-8.54 USD (2)
월별 성장률:
32.10%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
9.37 USD (8.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.62% (9.13 USD)
자본금별:
21.00% (12.97 USD)

배포

심볼 Sell Buy
Nikkei225 71
BTCUSD 33
USDJPY+ 16
XAUUSD+ 7
USDCAD+ 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
Nikkei225 20
BTCUSD 24
USDJPY+ 5
XAUUSD+ 5
USDCAD+ 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
Nikkei225 142K
BTCUSD 235K
USDJPY+ 956
XAUUSD+ 528
USDCAD+ 123
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2.59 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 32
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +18.26 USD
연속 최대 손실: -2.65 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageInternational-Live
0.00 × 8
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

damos señal FOREX y INDICE. para aquellos suscriptores tener en cuenta que manejas cuentas moderadas de 200 usd. para poder trabajar y no tener problema en copiar/ señales. nuestro propósito es manejar las cuentas con baja tasa de perdida y control de nuestra cuenta.

Perfecto para operadores que prefieren operar con volatilidad de forma disciplinada, con lógica adaptativa y control pragmático del riesgo.

Esta cuenta Vantage la cual es es mucho mas controlable las perdidas y poder cortarlas y tener la mayor ganancia para poder subir la cuenta sin temor a perdida total.

Broker: Vantage International 💡 ​​Apalancamiento: 1:500 💸 Suscripción: $30/mes dejo lik para que se incriban https://www.vantagemarkets.com/forex-trading/forex-trading-account/?utm_source=promo&amp;utm_medium=social&utm_campaign=RAF&utm_term=NA&utm_content=NA&c=tF+3xPPM19tRLbA7/b+Ayg==


cuenta xm ultra  lilk https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=301995&amp;l=en&p=8


cuando se inscriban pueden agregar en telegran para poder conversar. saludos cordiales


nuestro telegram: https://t.me/Forexmat24


리뷰 없음
2025.12.12 01:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 13:08
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.07 13:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 13:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Mateo2trader25
월별 30 USD
32%
0
0
USD
354
USD
5
0%
131
90%
44%
4.91
0.42
USD
21%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.