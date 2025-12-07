СигналыРазделы
Juan Carlos Santaria Leuyacc

Mateo2trader25

Juan Carlos Santaria Leuyacc
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 29%
VantageInternational-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
106
Прибыльных трейдов:
99 (93.39%)
Убыточных трейдов:
7 (6.60%)
Лучший трейд:
2.59 USD
Худший трейд:
-7.66 USD
Общая прибыль:
56.49 USD (457 297 pips)
Общий убыток:
-11.15 USD (145 617 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (18.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.26 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.56
Торговая активность:
62.05%
Макс. загрузка депозита:
12.37%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
4.84
Длинных трейдов:
106 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
5.07
Мат. ожидание:
0.43 USD
Средняя прибыль:
0.57 USD
Средний убыток:
-1.59 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-8.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.54 USD (2)
Прирост в месяц:
28.51%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9.37 USD (8.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.62% (9.13 USD)
По эквити:
21.00% (12.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
Nikkei225 60
BTCUSD 26
USDJPY+ 12
XAUUSD+ 4
USDCAD+ 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
Nikkei225 19
BTCUSD 18
USDJPY+ 5
XAUUSD+ 2
USDCAD+ 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
Nikkei225 126K
BTCUSD 184K
USDJPY+ 863
XAUUSD+ 270
USDCAD+ 123
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.59 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +18.26 USD
Макс. убыток в серии: -8.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live
0.00 × 8
damos señal FOREX y INDICE. para aquellos suscriptores tener en cuenta que manejas cuentas moderadas de 200 usd. para poder trabajar y no tener problema en copiar/ señales. nuestro propósito es manejar las cuentas con baja tasa de perdida y control de nuestra cuenta.

Perfecto para operadores que prefieren operar con volatilidad de forma disciplinada, con lógica adaptativa y control pragmático del riesgo.

Esta cuenta Vantage la cual es es mucho mas controlable las perdidas y poder cortarlas y tener la mayor ganancia para poder subir la cuenta sin temor a perdida total.

Broker: Vantage International 💡 ​​Apalancamiento: 1:500 💸 Suscripción: $30/mes dejo lik para que se incriban https://www.vantagemarkets.com/forex-trading/forex-trading-account/?utm_source=promo&amp;utm_medium=social&utm_campaign=RAF&utm_term=NA&utm_content=NA&c=tF+3xPPM19tRLbA7/b+Ayg==


cuenta xm ultra  lilk https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=301995&amp;l=en&p=8


cuando se inscriban pueden agregar en telegran para poder conversar. saludos cordiales


nuestro telegram: https://t.me/Forexmat24


Нет отзывов
2025.12.12 01:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 13:08
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.07 13:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 13:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
