Juan Carlos Santaria Leuyacc

Mateo2trader25

Juan Carlos Santaria Leuyacc
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 30%
VantageInternational-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
108
Transacciones Rentables:
101 (93.51%)
Transacciones Irrentables:
7 (6.48%)
Mejor transacción:
2.59 USD
Peor transacción:
-7.66 USD
Beneficio Bruto:
59.17 USD (484 210 pips)
Pérdidas Brutas:
-11.15 USD (145 617 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (18.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18.26 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.57
Actividad comercial:
55.15%
Carga máxima del depósito:
12.37%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
5.12
Transacciones Largas:
108 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
5.31
Beneficio Esperado:
0.44 USD
Beneficio medio:
0.59 USD
Pérdidas medias:
-1.59 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-8.54 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.54 USD (2)
Crecimiento al mes:
29.51%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
9.37 USD (8.55%)
Reducción relativa:
De balance:
2.62% (9.13 USD)
De fondos:
21.00% (12.97 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
Nikkei225 60
BTCUSD 28
USDJPY+ 12
XAUUSD+ 4
USDCAD+ 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
Nikkei225 19
BTCUSD 21
USDJPY+ 5
XAUUSD+ 2
USDCAD+ 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
Nikkei225 126K
BTCUSD 211K
USDJPY+ 863
XAUUSD+ 270
USDCAD+ 123
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.59 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 32
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +18.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.54 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live
0.00 × 8
damos señal FOREX y INDICE. para aquellos suscriptores tener en cuenta que manejas cuentas moderadas de 200 usd. para poder trabajar y no tener problema en copiar/ señales. nuestro propósito es manejar las cuentas con baja tasa de perdida y control de nuestra cuenta.

Perfecto para operadores que prefieren operar con volatilidad de forma disciplinada, con lógica adaptativa y control pragmático del riesgo.

Esta cuenta Vantage la cual es es mucho mas controlable las perdidas y poder cortarlas y tener la mayor ganancia para poder subir la cuenta sin temor a perdida total.

Broker: Vantage International 💡 ​​Apalancamiento: 1:500 💸 Suscripción: $30/mes dejo lik para que se incriban https://www.vantagemarkets.com/forex-trading/forex-trading-account/?utm_source=promo&amp;utm_medium=social&utm_campaign=RAF&utm_term=NA&utm_content=NA&c=tF+3xPPM19tRLbA7/b+Ayg==


cuenta xm ultra  lilk https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=301995&amp;l=en&p=8


cuando se inscriban pueden agregar en telegran para poder conversar. saludos cordiales


nuestro telegram: https://t.me/Forexmat24


No hay comentarios
2025.12.12 01:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 13:08
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.07 13:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 13:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
