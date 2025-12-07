- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|Nikkei225
|8
|BTCUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|Nikkei225
|2
|BTCUSD
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|Nikkei225
|33K
|BTCUSD
|32K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 8
damos señal FOREX y INDICE. para aquellos suscriptores tener en cuenta que manejas cuentas moderadas de 200 usd. para poder trabajar y no tener problema en copiar/ señales. nuestro propósito es manejar las cuentas con baja tasa de perdida y control de nuestra cuenta.
Perfecto para operadores que prefieren operar con volatilidad de forma disciplinada, con lógica adaptativa y control pragmático del riesgo.
Esta cuenta Vantage la cual es es mucho mas controlable las perdidas y poder cortarlas y tener la mayor ganancia para poder subir la cuenta sin temor a perdida total.
Broker: Vantage International
💡 Apalancamiento: 1:500
💸 Suscripción: $30/mes
dejo lik para que se incriban
https://www.vantagemarkets.com/forex-trading/forex-trading-account/?utm_source=promo&utm_medium=social&utm_campaign=RAF&utm_term=NA&utm_content=NA&c=tF+3xPPM19tRLbA7/b+Ayg==
cuando se inscriban pueden agregar en telegran para poder conversar. saludos cordiales
nuestro telegram: https://t.me/Forexmat24
USD
USD
USD