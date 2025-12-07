SinaisSeções
Juan Carlos Santaria Leuyacc

Mateo2trader25

Juan Carlos Santaria Leuyacc
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 30%
VantageInternational-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
108
Negociações com lucro:
101 (93.51%)
Negociações com perda:
7 (6.48%)
Melhor negociação:
2.59 USD
Pior negociação:
-7.66 USD
Lucro bruto:
59.17 USD (484 210 pips)
Perda bruta:
-11.15 USD (145 617 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (18.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18.26 USD (32)
Índice de Sharpe:
0.57
Atividade de negociação:
55.15%
Depósito máximo carregado:
12.37%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
5.12
Negociações longas:
108 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
5.31
Valor esperado:
0.44 USD
Lucro médio:
0.59 USD
Perda média:
-1.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-8.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.54 USD (2)
Crescimento mensal:
29.51%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
9.37 USD (8.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.62% (9.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.00% (12.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
Nikkei225 60
BTCUSD 28
USDJPY+ 12
XAUUSD+ 4
USDCAD+ 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
Nikkei225 19
BTCUSD 21
USDJPY+ 5
XAUUSD+ 2
USDCAD+ 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
Nikkei225 126K
BTCUSD 211K
USDJPY+ 863
XAUUSD+ 270
USDCAD+ 123
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.59 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 32
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +18.26 USD
Máxima perda consecutiva: -8.54 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live
0.00 × 8
damos señal FOREX y INDICE. para aquellos suscriptores tener en cuenta que manejas cuentas moderadas de 200 usd. para poder trabajar y no tener problema en copiar/ señales. nuestro propósito es manejar las cuentas con baja tasa de perdida y control de nuestra cuenta.

Perfecto para operadores que prefieren operar con volatilidad de forma disciplinada, con lógica adaptativa y control pragmático del riesgo.

Esta cuenta Vantage la cual es es mucho mas controlable las perdidas y poder cortarlas y tener la mayor ganancia para poder subir la cuenta sin temor a perdida total.

Broker: Vantage International 💡 ​​Apalancamiento: 1:500 💸 Suscripción: $30/mes dejo lik para que se incriban https://www.vantagemarkets.com/forex-trading/forex-trading-account/?utm_source=promo&amp;utm_medium=social&utm_campaign=RAF&utm_term=NA&utm_content=NA&c=tF+3xPPM19tRLbA7/b+Ayg==


cuenta xm ultra  lilk https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=301995&amp;l=en&p=8


cuando se inscriban pueden agregar en telegran para poder conversar. saludos cordiales


nuestro telegram: https://t.me/Forexmat24


Sem comentários
2025.12.12 01:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 13:08
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.07 13:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 13:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
