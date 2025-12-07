信号部分
Juan Carlos Santaria Leuyacc

Mateo2trader25

Juan Carlos Santaria Leuyacc
0条评论
可靠性
3
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 30%
VantageInternational-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
108
盈利交易:
101 (93.51%)
亏损交易:
7 (6.48%)
最好交易:
2.59 USD
最差交易:
-7.66 USD
毛利:
59.17 USD (484 210 pips)
毛利亏损:
-11.15 USD (145 617 pips)
最大连续赢利:
32 (18.26 USD)
最大连续盈利:
18.26 USD (32)
夏普比率:
0.57
交易活动:
55.15%
最大入金加载:
12.37%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
7 小时
采收率:
5.12
长期交易:
108 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
5.31
预期回报:
0.44 USD
平均利润:
0.59 USD
平均损失:
-1.59 USD
最大连续失误:
2 (-8.54 USD)
最大连续亏损:
-8.54 USD (2)
每月增长:
29.51%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
9.37 USD (8.55%)
相对跌幅:
结余:
2.62% (9.13 USD)
净值:
21.00% (12.97 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
Nikkei225 60
BTCUSD 28
USDJPY+ 12
XAUUSD+ 4
USDCAD+ 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
Nikkei225 19
BTCUSD 21
USDJPY+ 5
XAUUSD+ 2
USDCAD+ 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
Nikkei225 126K
BTCUSD 211K
USDJPY+ 863
XAUUSD+ 270
USDCAD+ 123
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.59 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +18.26 USD
最大连续亏损: -8.54 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live
0.00 × 8
damos señal FOREX y INDICE. para aquellos suscriptores tener en cuenta que manejas cuentas moderadas de 200 usd. para poder trabajar y no tener problema en copiar/ señales. nuestro propósito es manejar las cuentas con baja tasa de perdida y control de nuestra cuenta.

Perfecto para operadores que prefieren operar con volatilidad de forma disciplinada, con lógica adaptativa y control pragmático del riesgo.

Esta cuenta Vantage la cual es es mucho mas controlable las perdidas y poder cortarlas y tener la mayor ganancia para poder subir la cuenta sin temor a perdida total.

Broker: Vantage International 💡 ​​Apalancamiento: 1:500 💸 Suscripción: $30/mes dejo lik para que se incriban https://www.vantagemarkets.com/forex-trading/forex-trading-account/?utm_source=promo&amp;utm_medium=social&utm_campaign=RAF&utm_term=NA&utm_content=NA&c=tF+3xPPM19tRLbA7/b+Ayg==


cuenta xm ultra  lilk https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=301995&amp;l=en&p=8


cuando se inscriban pueden agregar en telegran para poder conversar. saludos cordiales


nuestro telegram: https://t.me/Forexmat24


没有评论
2025.12.12 01:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 13:08
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.07 13:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 13:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
