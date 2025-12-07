- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|Nikkei225
|60
|BTCUSD
|28
|USDJPY+
|12
|XAUUSD+
|4
|USDCAD+
|4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|Nikkei225
|19
|BTCUSD
|21
|USDJPY+
|5
|XAUUSD+
|2
|USDCAD+
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|Nikkei225
|126K
|BTCUSD
|211K
|USDJPY+
|863
|XAUUSD+
|270
|USDCAD+
|123
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
damos señal FOREX y INDICE. para aquellos suscriptores tener en cuenta que manejas cuentas moderadas de 200 usd. para poder trabajar y no tener problema en copiar/ señales. nuestro propósito es manejar las cuentas con baja tasa de perdida y control de nuestra cuenta.
Perfecto para operadores que prefieren operar con volatilidad de forma disciplinada, con lógica adaptativa y control pragmático del riesgo.
Esta cuenta Vantage la cual es es mucho mas controlable las perdidas y poder cortarlas y tener la mayor ganancia para poder subir la cuenta sin temor a perdida total.
