Juan Carlos Santaria Leuyacc

Mateo2trader25

Juan Carlos Santaria Leuyacc
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 30%
VantageInternational-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
108
利益トレード:
101 (93.51%)
損失トレード:
7 (6.48%)
ベストトレード:
2.59 USD
最悪のトレード:
-7.66 USD
総利益:
59.17 USD (484 210 pips)
総損失:
-11.15 USD (145 617 pips)
最大連続の勝ち:
32 (18.26 USD)
最大連続利益:
18.26 USD (32)
シャープレシオ:
0.57
取引アクティビティ:
55.15%
最大入金額:
12.37%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
5.12
長いトレード:
108 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
5.31
期待されたペイオフ:
0.44 USD
平均利益:
0.59 USD
平均損失:
-1.59 USD
最大連続の負け:
2 (-8.54 USD)
最大連続損失:
-8.54 USD (2)
月間成長:
29.51%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
9.37 USD (8.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.62% (9.13 USD)
エクイティによる:
21.00% (12.97 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
Nikkei225 60
BTCUSD 28
USDJPY+ 12
XAUUSD+ 4
USDCAD+ 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
Nikkei225 19
BTCUSD 21
USDJPY+ 5
XAUUSD+ 2
USDCAD+ 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
Nikkei225 126K
BTCUSD 211K
USDJPY+ 863
XAUUSD+ 270
USDCAD+ 123
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.59 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 32
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +18.26 USD
最大連続損失: -8.54 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live
0.00 × 8
damos señal FOREX y INDICE. para aquellos suscriptores tener en cuenta que manejas cuentas moderadas de 200 usd. para poder trabajar y no tener problema en copiar/ señales. nuestro propósito es manejar las cuentas con baja tasa de perdida y control de nuestra cuenta.

Perfecto para operadores que prefieren operar con volatilidad de forma disciplinada, con lógica adaptativa y control pragmático del riesgo.

Esta cuenta Vantage la cual es es mucho mas controlable las perdidas y poder cortarlas y tener la mayor ganancia para poder subir la cuenta sin temor a perdida total.

Broker: Vantage International 💡 ​​Apalancamiento: 1:500 💸 Suscripción: $30/mes dejo lik para que se incriban https://www.vantagemarkets.com/forex-trading/forex-trading-account/?utm_source=promo&amp;utm_medium=social&utm_campaign=RAF&utm_term=NA&utm_content=NA&c=tF+3xPPM19tRLbA7/b+Ayg==


cuenta xm ultra  lilk https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=301995&amp;l=en&p=8


cuando se inscriban pueden agregar en telegran para poder conversar. saludos cordiales


nuestro telegram: https://t.me/Forexmat24


レビューなし
2025.12.12 01:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 13:08
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.07 13:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 13:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
