SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Zainal arifin
Zainal Arifin

Zainal arifin

Zainal Arifin
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
170
Kârla kapanan işlemler:
73 (42.94%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (57.06%)
En iyi işlem:
149.40 USD
En kötü işlem:
-139.55 USD
Brüt kâr:
6 053.77 USD (295 562 pips)
Brüt zarar:
-5 206.18 USD (248 633 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (1 155.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 155.78 USD (13)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.48
Alış işlemleri:
137 (80.59%)
Satış işlemleri:
33 (19.41%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
4.99 USD
Ortalama kâr:
82.93 USD
Ortalama zarar:
-53.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-838.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-838.45 USD (16)
Aylık büyüme:
-4.53%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
74.93 USD
Maksimum:
1 782.79 USD (31.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 158
EURNZD 4
EURJPY 3
CHFJPY 2
GBPJPY 2
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 750
EURNZD 34
EURJPY 63
CHFJPY 37
GBPJPY -18
USDCAD -19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 38K
EURNZD 3.5K
EURJPY 5.2K
CHFJPY 3.1K
GBPJPY -958
USDCAD -1.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +149.40 USD
En kötü işlem: -140 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +1 155.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -838.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GO4X-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 5
MetasGroup-Live
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 7
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 6
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
InstaForex-USA.com
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 10
LiqCon-Live2
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.12.07 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.07 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.07 11:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 11:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 11:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
