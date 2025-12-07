- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
170
Kârla kapanan işlemler:
73 (42.94%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (57.06%)
En iyi işlem:
149.40 USD
En kötü işlem:
-139.55 USD
Brüt kâr:
6 053.77 USD (295 562 pips)
Brüt zarar:
-5 206.18 USD (248 633 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (1 155.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 155.78 USD (13)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.48
Alış işlemleri:
137 (80.59%)
Satış işlemleri:
33 (19.41%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
4.99 USD
Ortalama kâr:
82.93 USD
Ortalama zarar:
-53.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-838.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-838.45 USD (16)
Aylık büyüme:
-4.53%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
74.93 USD
Maksimum:
1 782.79 USD (31.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|158
|EURNZD
|4
|EURJPY
|3
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|2
|USDCAD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|750
|EURNZD
|34
|EURJPY
|63
|CHFJPY
|37
|GBPJPY
|-18
|USDCAD
|-19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|38K
|EURNZD
|3.5K
|EURJPY
|5.2K
|CHFJPY
|3.1K
|GBPJPY
|-958
|USDCAD
|-1.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +149.40 USD
En kötü işlem: -140 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +1 155.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -838.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
GO4X-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
ADSS-Demo
|0.00 × 5
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
SFM-Demo
|0.00 × 7
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
NAS-Real
|0.00 × 6
Exness-Real33
|0.00 × 2
Exness-Real29
|0.00 × 3
Exness-Real16
|0.00 × 2
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
PriceMarkets-Live
|0.00 × 10
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
İnceleme yok